No solo Gerard Piqué: estos famosos fueron acusados de infidelidad durante este 2022

En cuestiones del amor, las celebridades no son diferentes del resto. Y es que, así como cualquiera en el mundo, son tan propensos a encontrar el amor real como a llegar a ser víctimas de infidelidad.

A lo largo de este 2022, varios famosos han sido acusados de engañar a sus parejas y destruir su relación. En algunos casos, las pruebas fueron contundentes y causaron un gran escándalo.

En otros, sin embargo, todavía permanece el beneficio de la duda, pues pese a los señalamientos, no hay evidencia verídica y los involucrados no han tardado en desmentir las acusaciones.

Lo cierto es que, en el mundo del espectáculo, los artistas infieles no tardan mucho en ser expuestos y este año las presuntas acciones reprobables de muchos acapararon titulares.

Los famosos acusados de haber sido infieles en 2022

A pocas semanas para que se acabe el año, a continuación, recordamos algunos de los casos más sonados de famosos acusados de infidelidad a lo largo de este 2022 que se nos va.

Adam Levine

El cantante de Maroon 5, quien está casado con Behati Prinsloo, estuvo en el ojo del huracán en septiembre luego de que la modelo Sumner Stroh asegurara en TikTok que habían tenido un affaire.

A través de un video, Stroh no solo acusó al intérprete de tener una aventura con ella, sino también preguntarle si podía ponerle su nombre al tercer bebé que espera con su esposa embarazada.

“Estaba teniendo una aventura con un hombre que está casado con una modelo de Victoria’s Secret”, confesó la influencer de 23 años. “En ese momento yo era joven, era ingenua, francamente me siento explotada... Definitivamente fui fácilmente manipulada”.

De acuerdo a Summer, quien compartió capturas de pantalla de un presunto intercambio de mensajes con el artista, la supuesta relación extramarital duró aproximadamente un año.

Luego de las revelaciones, el artista recurrió a su historia de Instagram para replicar a las acusaciones. “No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea (…)”, expresó.

“Nunca lo volveré a cometer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos”, aseveró. En los días siguientes, otras tres mujeres declararon sobre su supuesto comportamiento inapropiado.

Gerard Piqué

Gerard Piqué y Shakira anunciaron en junio de este 2022 su separación tras 12 años de relación, dos hijos y meses de especulaciones sobre su ruptura y presunta infidelidad del futbolista español.

En las semanas siguientes, los rumores sobre el quiebre no cesaron hasta que los medios españoles informaron que el deportista habría engañado a la colombiana con Clara Chía Martí.

Desde entonces, en medio de su ruptura, el exjugador del Barcelona no ha ocultado su romance con la española de 23 años con la que tendría meses saliendo y empleó en su empresa, Kosmos.

“Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Se han mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo”, destapó una fuente anónima a The Sun en agosto.

“La gente los ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para que no puedan encontrar fotos de ella. Eso por sí solo hace que sus compañeros piensen que en realidad habla en serio acerca de estar con ella”, añadió.

Cristián de la Fuente

A finales de septiembre, el actor chileno se vio envuelto en una polémica cuando las cámaras de Primer Impacto lo captaron besándose con una joven que no es su esposa, Angélica Castro.

Unos días después de la controversia, el histrión que lleva más de 20 años casado con Castro confesó al programa En casa con Telemundo que estaba arrepentido por su comportamiento.

“Cometí un error... una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, explicó en la entrevista. “Es un error de borracho, de tonto”.

“Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, concluyó el artista de 48 años. Se desconoce el estatus de su matrimonio.

Irina Baeva

Desde septiembre, tras un reporte de Chisme No Like, varios medios han especulado que la rusa le habría sido infiel a su novio, Gabriel Soto, durante un viaje a Nueva York con el actor de Hollywood Britt George.

La supuesta infidelidad se reportó en medio de una ola de rumores de ruptura y la supuesta cancelación de su boda con el actor tras meses de no haber sido vistos juntos, ni compartir fotos unidos.

Al respecto, ambos actores han desmentido rotundamente las especulaciones en torno a su relación y aseguran que sus planes de boda continúan, pero han estado separados por sus trabajos.

“Cada quien ha estado con sus actividades profesionales y es por eso que se han dado muchas versiones y especulaciones”, aseguró Soto a Televisa Espectáculos.

Sin embargo, muchos no creen en sus palabras, algo que tiene desconcertada a Baeva.

“No es cierto, nosotros siempre les decimos la verdad, nada más que no sé por qué la gente no nos cree”, dijo la actriz, según reportó Despierta América, en octubre.

En esa ocasión, además negó los rumores de infidelidad con George.

“Es un compañero de escuela donde yo tomé un curso maravilloso como las otras 11 personas que estaban en la foto, más mis tres maestros. Nada qué ver, todo está bien (…)”, finalizó.

A pesar de las declaraciones, las murmuraciones alrededor de este par no se detienen.

William Levy

Tras anunciar su separación de Elizabeth Gutiérrez en enero, varios medios comenzaron a reportar que el supuesto motivo de la ruptura se debería a una presunta relación extramarital de Levy.

De acuerdo a TVNotas, el actor -que ha sido acusado varias veces de serle infiel a Gutiérrez- estaría saliendo con la actriz española Alicia Sanz desde comienzos de 2021.

Según el reporte del medio el año pasado, los actores se conocieron grabando el filme En brazos de un asesino en 2018. En ese entonces, supuestamente habrían tenido un romance fugaz.

A finales de 2020, el cubano habría buscado nuevamente a la estrella, mientras presuntamente ya se separaba de la madre de sus hijos, con quien vivía pero no tendría una relación.

“Desde hace tres meses (enero de 2021), William anda con Alicia Sanz, la actriz española con la que en 2018 hizo una película”, reveló una fuente anónima al medio de comunicación mexicano.

“Él quedó prendado de su belleza cuando la escogió como su protagonista. En la cinta tuvieron muy fuertes escenas de sexo, atrevidas y eróticas, grabaron desnudos, y como le ha pasado a él, la ficción traspasó la pantalla y tuvieron sus queveres, así que William le fue infiel a Elizabeth”, contó.

Al redifundirse esta información en enero, el artista desmintió a la revista con unas contundentes declaraciones al programa El gordo y la flaca al mes siguiente.

“A esta chica no la veo desde que hicimos la película”, dijo William, según transmitió la periodista Tanya Charry. “La vi en España para los Premios Latino, nada más”.

“No quiero que esta revista comience con faltas de respeto hacia mí y hacia mi familia”, concluyó.

Otras celebridades que han sido acusadas de infidelidad este 2022 son: