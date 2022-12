Muere Brad William Henke, actor de Orange Is the New Black

El futbolista que se convirtió en actor falleció, el pasado 29 de noviembre, mientras dormía. Brad William Henke, más conocido por interpretar a Desi Piscatella, un oficial de la correccional gay en la Penitenciaría Federal de Litchfield en Orange Is the New Black, tenía 56 años de edad.

Brad William Henke tenía 56 años

La información la dio a conocer su agente: “Brad era un hombre increíblemente amable de energía alegre”, dijo su manager Matt DelPiano en un comunicado publicado en Instagram. “Un actor muy talentoso, le encantaba ser parte de esta comunidad... y nosotros también lo amamos. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia”. Sin embargo, se conoce la causa de muerte.

Nació en Nebraska, y fue a la Universidad de Arizona con una beca de fútbol y jugaba con los Denver Broncos, según su agente. Participó en el Super Bowl de 1990 y en 1994 se retiró de la NFL.

De la NFL a la actuación

Al dejar atrás a los deportes, Henke encontré otra afición: actuar. Estuvo en Lost, Dexter, ER, October Road, Law & Order, The Chicago Code, The Stand y otros más. Pero es más conocido por interpretar a Desi Piscatella en Orange Is the New Black de Netflix, por lo que fue premiado por el Sindicato de Actores de la Pantalla por Actuación Sobresaliente de un Conjunto en una Serie de Comedia en 2016.

Su relación con el fútbol y la actuación

“Traté de ser entrenador de fútbol y, sinceramente, fueron un par de años difíciles”, compartió en 2021 el actor. “No sabía qué hacer con mi vida. Por suerte, necesitaba dinero, así que salté a ser un jugador de fútbol extra en un comercial; necesitaban extras de fútbol en la parte posterior del comercial. Después de eso, alguien me invitó a una clase de actuación, vi lo que estaban haciendo allí, comencé a ir a clase y me encantó”.

Durante su paso, contó que formar parte de la NFL lo preparó para la actuación: “El fútbol me ayudó a aprender a ser disciplinado, a aceptar las críticas, a dar siempre lo mejor de mí, así que definitivamente puedes usar algunas de las mismas cosas y eso fue de gran ayuda para mí cuando comencé a actuar”.