Ashley Cariño comparte con estudiantes testimonio sobre cómo vencer el miedo y apostar a los sueños

Nuestra soberana de la belleza puertorriqueña, Ashley Cariño, comenzó una iniciativa llamada “Hidden Dreams”, que consta de visitar escuelas para compartir vivencias con estudiantes de escuelas superiores y universidades. Ashley compartió su historia de haber sido víctima de acoso escolar con jóvenes de undécimo y duodécimo grado de las escuelas Luis Pales Matos y Francisco Manrique Cabrera de Bayamón.

“En mi adolescencia, sufrí del acoso de compañeros y sentía miedo de lo que estaba viviendo, de compartir mis sueños y de ser juzgada por ellos. Desde pequeña, quise ser Miss Universo y no me atrevía siquiera a decirlo para evitar las reacciones de los demás y que no pudiera lograrlo. Luego entendí que la fuerza y la determinación de lograr mi meta dependía de mí misma y me atreví a dar el primer paso. Quiero ser motivación para otros jóvenes a que también superen sus miedos y a que confíen en ellos”, narró la beldad boricua durante su conversación.

Como parte de la dinámica interactiva, integró otra de sus pasiones y utilizó una herramienta de ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología (STEM, por sus siglas en inglés) con los estudiantes para conectar con lo que ella llama sueños ocultos. Juntos identificaron sus retos y compromiso para trabajar por ellos.

Rumbo al Universo

En menos de un mes, Ashley partirá a New Orleans donde representará a Puerto Rico en la noche más importante del Universo. Se exhorta a todos sus seguidores a que descarguen la aplicación de Miss Universo en su teléfono móvil y se aseguren de votar por la nuestra para lograr obtener su entrada al cuadro de seminifilastas de Miss Universe 2022 el próximo 14 de enero de 2023. El primer voto es gratis.

Para más detalles sobre la participación de Ashley Cariño y Miss Universe Puerto Rico, acceda a www.muniversepr.com y siga las cuentas oficiales de @MuniversePR en Facebook, Twitter e Instagram.