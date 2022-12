Rafa Pabón y Pedro Capó, un junte puertorriqueño para el mundo

Pensar en Puerto Rico es pensar en uno de los países más reconocidos por su música y su sabor. Y es que es inevitable pensar en el reguetón, pues se ha vuelto una de las casas, por no decir la pionera, en el género.

Bad Bunny, Daddy Yankee y Don Omar, entre otros, han logrado posicionar el país en lo más alto. Rafa Pabón es uno de los artistas que ha logrado estar al lado de los más grandes, haciéndose su espacio en medio de tanto talento, que, por supuesto, es lo que le sobra.

Rafa se encuentra celebrando el estreno de su anticipado EP Dial-UP, compuesto por cinco canciones de géneros variados, desde dembow dominicano y trap, hasta bolero.

Como uno de los compositores del exitoso tema Todo de ti, de Rauw Alejandro, Rafa ha recibido múltiples reconocimientos, el más reciente en los Latin Billboard en la categoría de Latin Pop Song of the Year. También obtuvo dos nominaciones a los premios de música indie de República Dominicana en las categorías de mejor pop urbano y mejor mezcla por Traigan agua, junto a Maffio. Además de colaborar en un sinnúmero de temas junto a otros artistas de todos los géneros.

Todo el proceso lo ha llevado a tener la oportunidad de, ahora mismo, estar colaborando con grandes artistas, como el mismo Pedro Capó, quien ahora está estrenando una canción.

Rafa habló con Publimetro sobre las metas que se propuso en 2022 y lo que ha logrado cumplir en todo el año: “Este año me propuse terminar mi álbum, que ya está al 90%, que sale el otro año. Es un álbum producido por Visitante, de Calle 13, que ha sido mi productor favorito desde que tengo memoria, y es muy gratificante el proceso, todo con música en vivo, alrededor de 12 géneros musicales distintos y creo que va a marcar la historia de la música”.

Ha sido esa versatilidad que lo ha llevado a tener el encanto necesario para conquistar a su público. “Creo que la experiencia ha sido lo que me ha dado la oportunidad de ser así de versátil, de hacer música. No me limito a escuchar música... Escucho a Gustavo Cerati, Tego Calderón, Silvio Rodríguez, Rubén Blades. O sea, realmente, escucho mucha música, soy muy fanático y eso me ha ayudado a componer y explorar otros géneros”.

Rafa confesó que su mayor inspiración ha sido Calle 13 y que esa guía ha sido la que le ha permitido llegar, por ejemplo, a trabajar con Pedro Capó. “Con él tenemos muy buena química para hacer música, fue algo orgánico, no se estaba buscando un sonido tendencia, sino algo más genuino y creo que lo encontramos. Recientemente estuvimos grabando el video en la Comuna 13. Me encantó la vibra. Fuimos para Halloween y todo estaba superencendido, y cada que uno baja a los barrios de cada país, es muy lindo conocer la historia”.

Este sonido genuino, según él, es lo que lo ha llevado al éxito. “No seguir la tendencia, sino de verdad ser uno mismo para que se dé algo bueno”.

Esas composiciones han hecho que se genere una recordación, además de que muchos colegas se han enamorado de la letra. “Todo de ti, de Rauw Alejandro, ha sido un tema que me ha abierto muchas puertas y me ha dado mucho reconocimiento. Por la forma en que me miras también ha sido una canción que representa mucho para mí y mi carrera”.

Este año ha sido de éxito, sobre todo para la industria del entretenimiento, pues se han reactivado los conciertos, la misma posibilidad de ingresar a un estudio con diferentes colegas, entre otras. “Saldrá mi segundo EP antes de que se acabe el año, que es lo más importante, van a encontrar balada, salsa…”.

Lo más bonito de escuchar, que no es tan fácil de encontrar, es el agradecimiento por el presente, y Rafa sabe, precisamente, que lo que está viviendo es toda una bendición. “Soy una persona muy agradecida, que disfruto cada paso. Eso es lo más importante en una carrera, disfrutar el proceso, apreciar todo lo que pasa en la carrera y seguir caminando. Estro no es una carrera de 100 metros, es un maratón y hay que dar pasos firmes”.