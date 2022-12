Jay Fonseca le desea lo mejor a Milly Méndez tras dar el salto a Telemundo

Tras darse a conocer que la periodista Milly Méndez se integrará a Telemundo luego de su participación en las producciones de Jay Fonseca en Wapa TV, el analista político le dedicó un mensaje a través de sus redes sociales.

Fonseca destacó que Méndez fue parte integral de su programa Los Datos son Los Datos y Cuarto Poder ya que fungió como presentadora cuando este tuvo situaciones de salud. Del mismo modo, le agradeció su compromiso al trabajar horas adicionales y fines de semana con el fin de completar las investigaciones que se presentaron en las producciones televisivas de Wapa TV.

“El periodismo investigativo es una labor que requiere mucho tiempo y muchísimo sacrificio. En ocasiones implica reunirse con fuentes fuera de horas laborales o durante fines de semana para protegerles porque las verdaderas estrellas no somos los que damos la cara al aire, son las personas que arriesgan trabajo, familia y hasta la vida al atreverse de denunciar lo que entienden está mal. Milly es una excelente profesional que desde que salió de ABC 5 para trabajar con nosotros en WAPA se convirtió en más que nuestra investigadora, fue nuestra co-presentadora y estuvo tanto conmigo como sustituyéndome cuando estuve con covid, o fuera por reuniones. De hecho, casi me hace tener que cancelar mis vacaciones cuando nos dijo que no iba a poder estar por mi en octubre por las circunstancias de salud de la abuelita de su hermosa hija. Para cuando comenzó la situación de salud de su suegra nos pidió un espacio para poder reorganizar su vida porque su trabajo más importante es el de ser madre; así que nos comunicó su necesidad de balancear su pasión por el periodismo y su vida familiar lo cual sin duda apoyamos y dimos ese espacio. Ahora seguiremos la lucha por la verdad, desde diferentes trincheras. Éxito en todo Milly. Sigues en la foto principal de mi Facebook!”, escribió Fonseca en sus redes sociales.

Durante el ‘upfront’ de Telemundo, sobre la nueva programación para el año 2023 se anunció que la periodista Milly Méndez se estará integrando al programa Día a Día de las producciones de Tony Mojena. Jay Fonseca fue parte de este espacio por más de 10 años.

En la actividad también se anunció que otro talento de Wapa, el jardinero y motivador Douglas Candelario también dará el salto a Telemundo como colaborador.