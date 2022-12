En su misma noche de su boda falleció el cantante de Country, Jake Flint

La música norteamericana está de luto, en especial, los amantes del género Country por la sorpresiva muerte de uno de sus mejores intérpretes, Jake Flint, increíblemente horas después de haberse casado, así lo confirmaron distintos medios este miércoles 30 de noviembre.

El trágico e inesperado fallecimiento se originó el pasado sábado 26 de noviembre y aunque no se han dado muchos detalles de lo sucedido, se conoció por parte de su manager, Clif Doyal en The Oklahoman, que todo sucedió mientras dormía posteriormente a su casamiento y sin aparente sufrimiento. “Era una persona sociable y tenía un increíble sentido del humor. Hizo reír a todos y los hizo sentir bienvenidos. Fue un embajador del Oklahoma Red Dir”, agregó su representante artístico.

Recién casada y viuda

Una de las pocas personas que ha expresado su profundo dolor fue su reciente esposa y lamentablemente ya viuda, Brendan, quien dejó un sentido mensaje en su cuenta personal de la red social, Facebook, en la que indicó que: “Deberíamos estar revisando las fotos de la boda, pero en cambio tengo que elegir la ropa para enterrar a mi esposo”, escribió. “La gente no está destinada a sentir tanto dolor. Mi corazón se ha ido y realmente necesito que regrese. No puedo soportar mucho más. Lo necesito aquí”.

A pesar de ser joven, Flint tuvo varios años en la cúspide musical de la música Country. Lanzó cuatro álbumes de estudio en su carrera, comenzando con su disco de 2016 I’m Not OK. También fue nombrado artista emergente del año en los We Are Tulsa Music Awards en 2018, según Entertainment Weekly.

Flint lanzó su último salió en junio del año pasado bajo el nombre de Live and Socially Distanced at Mercury Lounge, el cual incluyó las canciones “What’s Your Name”, “Hard Livin’” y “Cold in This House”.