El anillo de Jennifer López tiene grabado un tierno mensaje: Fue un pedido especial de Ben Affleck

En una entrevista donde Jennifer López habla sobre su profundo amor por Ben Affleck, reveló que el actor le grabó un mensaje en su anillo de compromiso. La frase que tiene escrita la sortija es ‘Not Going Anywhere’, traducida al español como ‘No me voy a ninguna parte’.

“Así firmaba sus correos electrónicos cuando nos volvimos a hablar. Como diciendo no te preocupes, no me voy a ir a ningún lado”, afirmó la Diva del Bronx.