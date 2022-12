‘Burbu’ revela la razón por la cual no está en “El Despelote”

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” reveló la razón por la cual ha estado fuera del programa radial “El Despelote” por los pasados días.

A través de sus redes sociales, la animadora realizó un video donde contó a sus seguidores que no se ha sentido bien de salud por los pasados días. Posteriormente, al realizarse la prueba del COVID-19 dio positivo.

Burgos contó que esta es la segunda vez que da positivo al virus, sin embargo, esta vez no la ha atacado tan fuerte.

“Me vino a visitar otra vez el COVID a estas alturas y finalizando el año. En comparación con la primera vez que me dio, la primera vez no me sentía nada bien...esta vez no me ha atacado tan duro”, expresó en el video.

La animadora confirmó que ya el próximo lunes se estará integrando al programa radial del cual participa junto a Rocky The Kid e Iván Colón “El Giga”.