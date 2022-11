“Ya no somos niños”: Molusco regaña a Randy por no pedir perdón

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” reaccionó a las expresiones del exponente urbano Randy quien se negó a pedir disculpas por las acciones cometidas en una presentación que se llevó a cabo en México y ha provocado gran indignación.

En la presentación, el dúo Jowell & Randy pidió a varias mujeres que se subieran a tarima para bailar y solicitaron que se quitaran sus camisas y enseñaran los senos. Esta acción provocó la molestia de grupos feministas en las redes sociales que acusaron al dúo de “cosificar” a las mujeres.

Ante esto el locutor realizó unas expresiones donde acusó a Randy y las personas que se ríen de sus expresiones de “darle la razón a los grupos feministas”.

“Ayer yo hablé de los colectivos y los grupos feministas. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es que a mi todas las cosas que son bien radicales me molestan. Para la izquierda o para la derecha, pero es coge a los grupos feministas y les da la razón, es lo que yo estaba hablando ayer. Hay hombres que realmente piensan que tienen licencia para hacer lo que les da la gana y que nadie les puede decir absolutamente nada, yo creo que lo mejor que puede hacer el ser humano es aprender de los errores y yo le digo a Randy que yo lo adoro, pero ya no somos niños, somos padres de familia, yo sé que tu profesión es una de jodedera y vacilón pero no somos niños y debemos aprender de nuestros errores”, expresó el locutor en su programa Molusco y los Reyes de la Punta.

“Los grupos feministas, por eso es que son así de radicales por acciones como estas y ahí se las tengo que dar”, añadió Molusco.

A través de Instagram, Randy compartió la fotografía donde aparece en tarima poniendo su rostro en el busto de una de las féminas.

“Absolutamente con nadie me disculpo, aquí todos nacimos con las tetas en la boca”, expresó Randy en el texto que acompaña la fotografía.

Por su parte, en su cuenta de Twitter, Jowell escribió unas disculpas en representación del dúo donde aseguró que tienen respeto por el país.

“Por este medio deseamos expresar nuestras más sinceras disculpas a quienes se hayan ofendido por lo sucedido en nuestro show el pasado domingo. En nuestros corazones hay mucho respeto por el país y nuestros seguidores. Nunca hemos tenido la intención de ofender a nadie”, expresó Jowell.

“Como todo en la vida nada puede ser perfecto y lamentablemente este pasado Domingo en nuestro show las cosas se salieron de control y pasaron cosas con varias fanáticas que lamentablemente no debían ocurrir en un escenario de este calibre .Es por esto, que por este medio deseamos expresar nuestras más sinceras disculpas a quienes se hayan ofendido por lo sucedido. En nuestro corazones hay mucho respeto por el país y nuestros seguidores. Nunca hemos tenido la intención de ofender a nadie”, fueron las expresiones oficiales en la cuenta de Instagram del dúo junto a un video de sus presentaciones en el país.

La presentación se llevó a cabo en el evento Flow Fest en México donde el dúo pidió a varias mujeres que subieran al escenario y estas accedieron.

“Ven pa’ acá, trae la chi** aquí”, se escucha en el video.

Posteriormente, Randy puso su cara entremedio de los senos de una de las chicas que subió al escenario.

El momento se ha viralizado e redes sociales, donde ha causado gran indignación. De hecho el colectivo feminista llamado Las Brujas del Ma r acusaron Jowell y Randy de violencia simbólica contra las mujeres.

“En el Flow Fest, a Jowell y Randy pidieron ver las “tetas más ricas de México”, para después subir a 8 mujeres con el fin de que se desnudaran y restregaran entre ellas en el escenario. ¿Tendrán idea de que esto es violencia simbólica contra las mujeres en un país feminicida?”, expresaron.