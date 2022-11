Paulo Londra lanza su muy anticipado segundo álbum “Back To The Game ”

El principal artista argentino a nivel global, Paulo Londra, lanza hoy su muy anticipado segundo álbum BACK TO THE GAME, como parte de su gran regreso a la escena musical después de casi tres años de no poder compartir nueva música con sus fans. Este proyecto fue intencionalmente diseñado junto con Warner Latina para demostrar la versatilidad en la maestría musical de Paulo Londra. El álbum se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Este nuevo trabajo discográfico es una representación del regreso de Paulo a las canchas, sinónimo de su gran regreso a la escena musical. El proyecto encarna una narración de su pausa en la música al momento de su tan esperada vuelta, comenzando con “Chango”, donde con un rap muy potente describe lo que tuvo que atravesar y el hambre con la cual regresó para arrasar con la industria. “Por Deporte”, el focus track del álbum, es un tema que describe a la chica que lo ha cautivado, que sale por las noches a disfrutar su vida y su soltería, acompañado por un potente beat de reggaeton. Para darle a los fanáticos lo que tanto anhelaban, también contó con la participación de una de las estrellas de Argentina y su amigo, LIT killah, en la canción “Necio” – mezclando a la perfección sus voces y estilos musicales por los cuales se han dado a conocer a nivel internacional destacando un videoclip muy divertido.

En el álbum también se encuentran colaboraciones como: “Toc Toc” junto a la leyenda del Hip-Hop americano, Timbaland, en una versión extendida a la anteriormente lanzada; “A Veces” junto a Feid, un tema que lleva la fuerza de un ritmo de reggaetón clásico con elementos de percusión contundentes que destaca el junte histórico entre Argentina y Colombia; “Party En El Barrio” junto a Duki, creando una canción épica de dos amigos desde las plazas de Argentina para el mundo entero; “Noche de Novela” junto a su amigo y mega estrella global, Ed Sheeran; y “Nublado”, un Punk Rock contagioso y refrescante junto a Travis Barker, uno de los bateristas más importantes de la escena del punk rock americano, entre otras más. Podemos observar que la destreza y versatilidad de Paulo está acompañada y validada por los principales exponentes de cada género.

Este año, Paulo Londra acumula más de 1 billón de streams solamente en Spotify, ha demostrado ser uno de los artistas más emblemáticos y versátiles del género urbano latino lanzando sencillo tras sencillo concretando su estatus como un verdadero genio en la música. Hizo su gran regreso con el lanzamiento de “Plan A” cual se posicionó en el puesto #2 del Chart Global de Spotify en tan solo horas desde su lanzamiento, convirtiéndose en la primera canción latina en lograr ese hito por un artista argentino sin colaboración. Estrenó la muy esperada Bzrp Session #23, tema que se hizo viral antes de su lanzamiento por el gran anhelo que había en la escena musical por la salida de dicho track, y alcanzó nuevamente el puesto #2 en el Chart Global de Spotify.

El artista argentino que comenzó su carrera en batallas de freestyle, se ha dado a conocer por su estilo único y su destreza lírica, atravesando su país natal y penetrando los mercados de habla hispana y americano. Paulo Londra ya ha colaborado con artistas internacionales como A Boogie Wit Da Hoodie, Becky G, De La Ghetto, Ed Sheeran, Feid, Timbaland, Travis Barker, entre otros. Paulo Londra sigue consolidando aún más su estatus global y se ha convertido en uno de los artistas más versátiles y destacados del género urbano latino. Con un nuevo equipo para esta nueva etapa, Paulo Londra continúa su conquista global junto a Warner Music Latina y BUENA Productora.