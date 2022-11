JLo habría “usado” a Marc Anthony por su separación con Affleck, esto dijo sobre su ruptura

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck sigue emocionando a sus fans, tras llegar finalmente al altar a casi 20 años de haberle puesto fin a su compromiso y haber formado una familia con distintas parejas.

Fue en 2002 cuando la pareja se convirtió en la más comentada y perseguida de los paparazzis y cuando todo parecía ir viento en popa, mientras se esperaba su llegada al altar, anunciaron el fin de su compromiso a causa de la exposición mediática a la que estaban sometidos.

En medio del asombro por su ruptura tan solo unos meses después ambos comenzaban a oficializar sus nuevos romances.

A tan solo cinco meses de terminar con Ben, JLo se casó con Marc Anthony, con quien tuvo a sus mellizos Emme y Max, mientras que Affleck hacía lo mismo con Jennifer Garner pero un año después, y fue con ella con quien tuvo a sus tres hijos: Violet, Samuel y Seraphina.

Jennifer Lopez su despecho por Ben Affleck y romance con Marc Anthony

Bennifer, como fueron llamados por sus fans, eran la pareja del momento luego de enamorarse mientras grababan la cinta Gigli en 2002 y a casi 20 años de aquel romance, la diva de 53 ha revelado lo mal que la pasó con su ruptura.

“Fue muy doloroso después de separarnos. Una vez que cancelamos la boda, hace 20 años, fue el momento más angustioso más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir”, relató.

La intérprete recuerda que durante un tiempo dejó de interpretar las canciones de su repertorio basadas en su relación con Affleck porque le recordaban a él, porque le resultaba “doloroso”.

“Ahí había una parte de mí que tuve que apartar para poder sobrevivir. Fue una técnica de supervivencia, sin duda”, recuerda.

Sus palabras han abierto la teoría de que su matrimonio con el boricua fue solo un escape para huir del despecho que le dejó su separación de Ben y por ello se divorciaron unos años después.

Y es que incluso la misma cantante aseguró que tal separación la mantuvo por 18 años sin hacer nada bien.

“Aquello me lanzó a una espiral durante los siguientes 18 años en los que, simplemente, no pude hacer nada bien. Ahora, 20 años después, tiene un final feliz”, puntualizó.

Ahora Jennifer se prepara para lanzar su nuevo disco This is Me… Now, la cual será una versión actualizada de su lanzamiento de 2002 titulado This is Me... Then, y que se centrará en el amor verdadero.

“Todo el mensaje del álbum es que este amor existe. Si has perdido la esperanza y te has dado por vencido… No lo hagas. El amor verdadero existe y algunas cosas duran para siempre y eso es real (…) Capturo este momento, en el que me volví a reunir con el amor de vida y decidimos que estaríamos juntos para siempre”, sostuvo.