Gilberto Santa Rosa realizará conciertos para celebrar el Día del Amor y la Amistad

A partir del próximo martes, 14 de febrero en el Florida Theatre de la ciudad de Jacksonville, Florida, Gilberto Santa Rosa presentará su esperada velada para celebrar el Día del Amor y la Amistad, dónde acompañado de su público, le cantará al amor en un espectáculo especial lleno de música y romanticismo.

Para el artista, cantarle al amor en todas sus facetas siempre ha sido más que necesario y la mayor fuente de inspiración para sus más grandes éxitos, por esto, desde hace ya varios años se presenta en importantes escenarios para compartir con su fanaticada en el mes del amor y la amistad. Ahora, el cantante ha anunciado que el 2023 no será la excepción y que comenzará su travesía musical por Estados Unidos.

Tras el lanzamiento de su más reciente producción discográfica “Debut y segunda tanda”, el Caballero de la Salsa dice estar listo para comenzar el nuevo año con presentaciones en vivo a través de Estados Unidos y cantar desde sus clásicos hasta sus nuevos temas.

“San Valentín es una fecha que considero especial porque me hace sentir más cerca de mi esencia y de lo que me ha motivado por tantos años a hacer buena música y contar historias a través de mis letras dedicadas al amor, el desamor, la amistad, el cariño, en fin todo esos sentimientos que experimentamos. Estas presentaciones siempre son un regalo para mi gente, pero también para mí, porque no hay nada mejor que poder celebrar y cantar juntos al amor”, explicó Santa Rosa.

La serie de presentaciones musicales que llevan por título “De Amor y Salsa” serán el martes, 14 de febrero en Florida Theatre en Jacksonville, Fl; viernes, 17 de febrero en el Dr. Phillips Performing Arts Center en Orlando, FL; sábado, 18 de febrero en el James L. Knight Center en Miami, FL; viernes, 24 de febrero en Bergen Performing Arts Center en Englewood, NJ y finalizando el sábado, 25 de febrero en el State Theatre en New Brunswick, NJ. Los boletos están disponibles a través de www.floridatheatre.com y www.ticketmaster.com.

Para contenido exclusivo y más información puede seguir al artista a través de sus redes sociales oficiales @santarosalive en Instagram y en Facebook @GilbertitoSantaRosa