Florinda Meza recuerda con emotivas palabras a Roberto Gómez Bolaños tras 8 años de su muerte

Exactamente el 28 de noviembre del año 2014 el mundo lloraba la partida del comediante y director Roberto Gómez Bolaños, quien durante un largo tiempo logró sacar una sonrisa a más de una persona con sus diversos personajes y guiones que creaba con tanta pasión y amor para todos.

De esta manera, al cumplirse 8 años de su muerte, su esposa Florinda Meza lo recordó con unas emotivas palabras que llegó al corazón a todos sus seguidores. “8 años sin mi Robert... sin nuestro Chavo del 8, sin nuestro genio”, dicta la descripción del video en donde la actriz habla un poco sobre Chespirito.

“Siempre me gustaron las matemáticas y el ocho es mi número predilecto. Cuando yo era niña decía ‘El ocho es hermoso porque son dos bolitas, pero si acuestas al ocho es infinito y si lo pones paradito es el reloj de arena de los números’. Ahora no me parece tan festivo, ya que al reloj de arena de mi Robert hace ocho años se le acabaron los granitos”, dice Meza mientras se empiezan a mostrar algunas fotos antiguas del actor.

“Yo sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más”, continuó diciendo, haciendo referencia a como se saludaban cada mañana al despertar. “Cada mañana frente a su foto, así como yo lo hacía antes, le digo ‘Buenos días mi alegría’ y casi me parece escuchar su respuesta… ‘Buenos días, mi dulce amanecer’”.

Asimismo, también comentó un poco el afecto que ambos se tenían y lo románticos que solían ser al momento de decir “te amo”. “También como lo hacía en vida de él, le decía ‘Hoy te amo más que ayer’ y él me contestaba ‘Pero yo te amo más que tú a mí’, entonces yo le decía ‘Que tal si nos echamos una competencia a ver quién gana’”, recordó la famosa actriz y esposa de Bolaños.

El material audiovisual finalizó con una recopilación de fotos en donde se pueden ver a los dos en citas, paseos y grabaciones.