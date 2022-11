“Disney on Ice 100 years of wonder” llegará a Puerto Rico en el 2023

Disney on Ice regresará a la isla el próximo año 2023 con un gran evento y una aventura mágica para toda la familia.

El espectáculo “Disney on Ice: 100 Años de Emoción” llegará a Puerto Rico del 19 al 28 de mayo de 2023 en el coliseo Roberto Clemente de San Juan.

La audiencia podrá descubrir lo que realmente significa ser valiente mientras Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos se reunirán para acompañar a las familias en un recorrido de historias entrañables.

Con más de 50 personajes de Disney, esta gran producción sobre hielo incluirá algo para todas las audiencias y generaciones, desde cuentos modernos hasta clásicos atemporales.

Mickey Mouse, Minnie Mouse, el pato Donald y Goofy prepararán el escenario para una aventura repleta de sus historias favoritas de Disney. La audiencia cantará, bailará y disfrutará con la intrépida Moana y Maui en su valiente viaje a territorios inexplorados para devolver el corazón robado de Te Fiti, viajará junto a Anna y Elsa en su búsqueda por proteger el reino, se sumergirá bajo el mar con la Sirenita, explorará el mundo con Rapunzel y verá cómo Bella enseña audazmente a la gran Bestia el poder del amor. Un despliegue imperdible para inspirarse y descubrir la bondad y la valentía que todos llevan dentro.

Las entradas ya están disponibles en boletos.prticket.com.

Disney on ice 100 years of wonder, presentado por Feld Entertainment Inc., dará vida a algunos de los personajes más queridos a través de patinaje artístico de vanguardia, disfraces llamativos y escenarios impresionantes. La iluminación, los efectos especiales, los saltos de alto vuelo y un patinaje impresionante harán del espectáculo una experiencia memorable para toda la familia.

Para información grupos y escuelas para el dicho evento, pueden llamar al (787) 723-1930.