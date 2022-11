¿Qué heredó el príncipe Harry del rey Carlos III?

La etapa inicial de formación, que ocupa hábitos personales y en casa, es adquirida en los primeros años de vida. La vida quedará enmarcada por lo aprendido en ese momento.

Como parte de los protocolos familiares y reales, el príncipe Harry conoció sobre cientos de comportamientos que debía seguir al vivir en la realeza. Hasta la fecha, no ha podido desarraigarse de uno de su padre, el rey Carlos III.

Si bien no parece dañino, el hábito no le agrada a su esposa Meghan Markle, le ha ocasionado diversos disgustos a su esposa, reseñó el portal Panorama.

Este es el hábito que mantiene el príncipe Harry

El príncipe Harry no ha dejado atrás el hábito que obtuvo de su padre; con el paso de los años se ha convertido en parte de su vida, contó en el documental “Prince, Son and Heir: Charles at 70″, donde decidió hablar de la situación y sincerarse por completo.

La mayoría de las personas pensaban es un hábito fuera de lo común, extraño. Sin embargo, solo se trata de apagar las luces. El rey Carlos III “es un fanático de apagar las luces y eso ahora es algo con lo que estoy obsesionado”, confesó.

Es una de las lecciones que “claramente sentí que él nos enseñó”. Sin duda, el duque de Sussex subrayó que se convirtió en un hábito.

Molestia de Meghan Markle

Resulta que Meghan Markle se molesta por este hábito de su esposo. La duquesa de Sussex lo ha señalado y cuestionado al apagar las luces, puntualizó. “Me dice: ‘¿Por qué apagas las luces? Sabes que está oscuro’”.

Aunque el hábito resulta viable para el medio ambiente y es inocente, a la dama no le da nada de gusto lo que heredó Harry de Carlos.

De acuerdo con el documental, el príncipe le responde a la reconocida exactriz que solo necesitan una luz, “no necesitamos seis”, ante los cuestionamientos.

Cuando todo en la familia real parecía estar bien, a diferencia que, en la actualidad, fue lanzado el audiovisual “Prince, Son and Heir: Charles at 70″, específicamente en 2018.