Molusco lanza posible teoría de la suspensión del concierto de Daddy Yankee

Tras la suspensión de los conciertos del exponente urbano Daddy Yankee, que se llevarían a cabo en enero del 2023, han sido varias las teorías de la determinación por parte de la producción.

El locutor y comunicador del género urbano, Jorge Pabón “El Molusco” lanzó dos teorías sobre la posible suspensión del concierto. “Molusco” quien tiene una estrecha relación con el equipo de trabajo de Daddy Yankee y Raphy Pina aclaró en su programa que sus teorías son mera especulación y que no ha recibido información oficial.

En su programa, Molusco dijo que Daddy Yankee no estaría listo para presentar todo el show que se está preparando y se le hizo un poco tarde debido a la producción que se quiere llevar a cabo en el Estadio Hiram Bithorn.

“Como el show que él va a presentar es distinto al de Estados Unidos y latinoamérica, yo especulo que no está listo a plenitud el show desde presentaciones videos, no lo tiene listo, invitados, escenario, el montaje, se le hizo un poco tarde y por eso lo pospuso”, dijo el locutor en su programa Molusco y los Reyes de la Punta (La Mega 106.9 FM).

Además, dijo que cree que la producción se complicó por los costos que conlleva realizar un concierto en el Estadio Hiram Bithorn.

“Yo lo que creo es que los costos de este concierto se dispararon y me voy a ir en sobregiro y prefiero posponerlo y cambiar el venue”, añadió.

Del mismo modo, indicó que al devolver el dinero piensa que el evento no se llevará a cabo en el Estadio Hiram Bithorn cuando se anuncie la nueva fecha.

El pasado jueves, Día de Acción de Gracias, la empresa Mr. Sold Out Inc. de Rafael “Raphy” Pina se anunció que los eventos pautados para el mes de enero fueron pospuestos, aunque no se indicó una nueva fecha.

“Debido a contratiempos de logística y cuidadosos detalles de producción, no nos queda otra opción que mover de fecha tan importante evento el cual está vendido en su totalidad”, dice parte del comunicado publicado en las redes sociales.

La entidad aseguró que, dado a que no se han concretado aún las nuevas fechas, los boletos serán reembolsados por Ticketera en los próximos días, sin embargo no se devolverán los gastos por servicio que pagaron los consumidores.

DACO reacciona a cancelación de conciertos de Daddy Yankee

Tras la cancelación de la serie de conciertos del cantante, el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), reaccionó.

A través de una publicación en Facebook, DACO sostuvo que estarán evaluando el proceso de compensación.

“Ante la noticia de la posposición de la serie de conciertos del cantante de música urbana, Daddy Yankee, pautados para principios de enero, estaremos evaluando todo el proceso de compensación a los ciudadanos que adquirieron taquillas para los mismos”, escribió la agencia.