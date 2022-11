Karol G muestra cómo será su funeral y recibe fuertes críticas

La cantante Karol G tiene todo pensado para cuando llegue la hora de su partida terrenal o al menos con esto bromeó a través de sus redes sociales.

Y es que desafiar a la muerte, pero con lo que son los mejores amigos en pleno funeral siempre ha desatado la imaginación de lo dolorosa, pero también chistoso que esto puede ser cuando en vida hay más que un buen humor.

Es así como la intérprete de ‘Contigo Voy A Muerte’ ha decidido acompañarse de su inseparable amigo Daiky Gamboa simulando que están en el funeral de “La Bichota”, y que ella ha dejado ver como “En mi funeral cuando mi mejor amigo llegue a despedirme”.

En ella se le ve despertar de la muerte ante la presencia de su vieja amistad y no desperdicia la resurrección para mirarlo con cara de mucha molestia. Pero este no deja pasar por alto la oportunidad de, en medio de las lágrimas, soplarse la nariz en su cara y encima sacarle la lengua.

Pero en medio de la fúnebre y divertida escena ella le hace la señal con los dedos para que este simplemente le saque una mano de muñeco para santiguarla y desprender las risas en ambos.

“Con eso no se juega Karol G”

El video publicado por una cuenta dedicada al género urbano ha desatado una infinidad de reacciones entre quienes ven con malos ojos que haya tratado un tema tan temeroso y otros aseverando que harían los mismo, que regresarían del desconocido ‘más allá’, para sorprender a sus amigos.

“Tuve una amiga que hizo algo gracioso así y a la semana tuvo un accidente... Eso no son juego Karol G”, “No digas eso que Dios te cuide y te bendiga siempre” y “No esté llamando a la santa muerte ☠️ con eso no se 🤷‍♀️ juega Karol G 😂 😂 🔥🔥🔥 😢 😢 ❤️ ❤️”.