Gaby Espino denuncia que influencer le intenta cerrar su cuenta de Instagram

La actriz y presentadora Gaby Espino denunció este lunes, a través de un video, que un influencer, junto con otras tres personas, está intentando cerrar su cuenta de Instagram.

Según las denuncias de la actriz, el influencer venezolano Yao Cabrera fue contratado por las tres hermanas Castellanos para intentar “clausurar” su cuenta en la plataforma.

“Me estoy defendiendo, pero por la vía legal, con mis abogados. Pero ya llegaron aun límite, esto no lo voy a permitir [...] Si algo pasa con mi cuenta, el único responsable es el señor Yao Cabrera, junto a las tres hermanas Castellanos”, dijo la actriz en un corto video.

Aleska, Michelle y Stefani Castellanos son tres hermanas modelos venezolanas. Las hermanas Castellanos utilizan la red social para compartir sus trabajos como modelos de reconocidas marcas. Michelle Roxana, es la actual Miss Earth Venezuela. Mientras que Aleska tuvo una relación amorosa con el cantante urbano Nicky Jam.

“Me he mantenido al margen a nivel mediático, y he manejado la situación por la cual estoy atravesando, a través de la vía legal. Una situación a la q no estoy acostumbrada, pq los q me conocen saben que jamas he estado involucrada en algo tan bajo como esto. Donde se maneja un doble discurso, ya q exponen una versión públicamente, mientras por otro lado amenazan, persiguen y pagan para amedrentar a todas las personas que ellas consideran tienen que ver en esta historia. Pero ya llegué al límite, pq se están metiendo con mi comunidad de social media q a lo largo de los años y con mucho trabajo he logrado crear. Quiero hacer una DENUNCIA PÚBLICA y responsabilizar a #YaoCabrera Influencer/Hacker quien financiado por las hermanas Castellanos, está intentando clausurar mi cuenta de instagram. Si algo Pasa con esta cuenta de instagram @gabyespino , el responsable es el señor #YaoCabrera contratado por las hermanas Castellanos.Hay pruebas de absolutamente todo, y como les dije , está siendo manejado por mis abogados”, escribió la actriz.