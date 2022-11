¿Cuánto costó hacer Avatar: The Way of Water?

Aunque aún no se estrena, ya se habla de números. Avatar: The Way of Water fue tan caro que solo el presupuesto de producción fue en el rango de los $250 millones.

Sin embargo, James Cameron aún no da un número exacto y la única pista que dijo es: “Muy jodidamente caro”.

La revista GQ le preguntó sobre el presupuesto y, aparentemente, Cameron les explicó a los ejecutivos de Disney y 20th Century Studios que el presupuesto podía ser tan alto que podría ser “el peor caso comercial en la historia del cine”.

“Tienes que ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia. Ese es tu umbral. Ese es tu punto de equilibrio”, explicó Cameron.

En una lista de las películas más taquilleras del mundo está en primer lugar Avatar con 2.900 millones de dólares. Le sigue Avengers: Endgame con $2.7 millones y Titanic ocupa el tercer lugar con $2.1 mil millones.

Si Cameron explica que por lo menos debería llegar al cuarto lugar en la historia taquillera, Avatar: The Way of Water, entonces deberá superar a Star Wars: The Force Awakens con $2,070 millones o Avengers: Infinity War con $2,050 millones.

Estreno de Avatar: The Way of Water

La película Avatar original tuvo una recaudación de $785 millones en Estados Unidos y es la cuarta en la lista taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos, sin ser ajustado por la inflación. A Avatar le sigue Top Gun: Maverick con $716 millones nacionales. Avatar: The Way of Water tendrá su estreno el 16 de diciembre.