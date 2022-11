Marvel: Chris Hemsworth dijo que es tiempo de un “drástico” cambio de Thor

Thor es de los pocos superhéroes que ha sobrevivido a las nuevas fases del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, eso no significa que no quieran hacer cambios.

Chris Hemsworth dejo muy claro en una entrevista que quiere girar por completo la dirección de su personaje en futuros proyectos, como parte de esa necesidad de darle un “nuevo aire”.

Hemsworth estuvo filmando la próxima precuela de Mad Max: Fury Road con él ha dado forma a cómo quiere proceder en cualquier proyecto futuro.

“Estoy en el punto de mi vida en el que me reúno con diferentes directores y [la gente dice] “Oh, sí, mira, es un genio loco. Está loco, pero es un genio y hará grandes películas”. Yo digo: “¿Es con quién quiero pasar mis días?” Cuatro meses, cinco meses de rodaje y luego tienes prensa y posibles reshoots y así sucesivamente”, dijo.

Muchos relacionaron esas palabras con Taika Waititi, director de las cintas de Thor y principal responsable del tono cómico de esa saga.

Necesidades de cambios para Thor

En la conversación que tuvo para el podcast de Josh Horowitz, el actor australiano dijo lo siguiente:

“Miras a Thor 1 y 2, eran bastante similares. Ragnarok y Love & Thunder son similares. Creo que se trata de reinventarlo. He tenido una oportunidad tan única con Infinity War y Endgame para hacer cosas muy drásticas con el personaje. Disfruto con eso, me gusta mantener a la gente en vilo. Me mantiene en vilo. Me mantiene invertido. Ya lo he dicho antes, pero cuando se vuelve demasiado familiar, creo que existe el riesgo de volverse perezoso, entonces porque sé lo que estoy haciendo. Así que no sé”.

“De nuevo, no sé si me invitan a volver. Pero si lo fuera, creo que tendría que ser una versión drásticamente diferente en el tono, en todo, solo por mi propia cordura... (risas) ... Thor perdió la cabeza en la última. Ahora tiene que resolverlo”.

También se burló de un futuro para su héroe del MCU, Hemsworth está “completamente abierto” a hacer más con el personaje: “Sí, creo que siempre lo hacen. Mira, estoy completamente abierto a ello, si hay algo único y fresco e inesperado que hacer con el personaje y el mundo. Siempre me ha gustado la experiencia. He estado muy agradecido de haber podido hacer algo diferente cada vez”.