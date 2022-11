Ester Expósito asusta a sus fanáticos con sus “obsesiones extrañas” que quiere cumplir antes de morir

Élite de Netflix fue la producción audiovisual que dio a conocer a Ester Expósito, pero fue su talento y belleza inigualable lo que la llevó a la fama. Con solo 22 años se encuentra en un tope que pocos pueden alcanzar en el mundo del entretenimiento en el habla hispana.

Sin embargo, esa fama y reconocimiento mundial no quiere decir que tenga preferencias diferentes a otras personas. Total, al igual que todos y todas es una persona habitando el mundo.

Pero lo que ha pasado recientemente es que la actriz de 22 años asustó a sus fanáticos con unas “obsesiones extrañas” que anhela cumplir antes de morir.

A propósito de que quiere dar a conocer sus nuevos proyectos, Ester Expósito acudió al llamado del streamer Ibai Llanos, quien la entrevistó largo y tendido en su canal de Twitch.

Según reseña Telemundo, la extraña confesión de la actriz llega después de que Ibai le pregunta si le queda algún sueño por cumplir. Como era de esperarse, en una persona de 22 años, así haya logrado montones de cosas, debe tener metas que seguir en la vida.

“Hay un sueño que tengo, que no me puedo morir sin hacer, que no tiene nada que ver con lo profesional. Tengo mis rarezas y mis obsesiones extrañas”, respondió la actriz de Élite para comenzar a extrañar por esa última frase que mencionó.

Entonces, fue allí cuando contó que desde niña tiene una afición por los tiburones blancos y que le gustaría nadar junto a ellos, con la protección que eso requiere. “No otros, solo los blancos. Tengo que ir a verlos en una jaula. Mi algoritmo (de redes sociales) está lleno de tiburones blancos, jaulas que se meten en el mar, les tiran carne”, señaló.