Jennifer López anuncia nuevo proyecto musical

Tras la retirada de sus fotos y vídeos en las redes sociales, Jennifer López anunció, hoy, viernes, el lanzamiento de un nuevo proyecto musical titulado This is me... now.

Según la publicación en Instagram, el vídeo comienza con la portada del que fue uno de sus discos más exitosos, This is me... then, una imagen que empieza a transformarse hasta llegar a la JLo de hoy día quien, adelanta: This is me... now.

El álbum, que presenta 13 nuevas canciones que celebran los 20 años de This is me... then, coincide con su primer noviazgo con su ahora esposo, Ben Affleck.

El vídeo finaliza con The Musical Experience 2023, que prometerá un año lleno de música y espectáculos para la cantante de ascendencia puertorriqueña.