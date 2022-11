Así reaccionaron los fanáticos de Daddy Yankee a la posposición de sus conciertos en la Isla

Luego del anuncio que hiciera ayer, jueves, la empresa productora Mr. Sould Out, sobre la posposición de los conciertos en la Isla de Daddy Yankee, los fanáticos no se hicieron esperar y reaccionaron.

“Don Omar se lo saboteó, lo tiene loco... le desconectó los cables”, “Los contratiempos de logística se llaman Vico C y Don Omar...”, “Mmm... me huele a truco, algo está pasando”, “¡Esta fue la peor inversión!”, “Yo no sigo a ninguno, pero me alegro. Lleva retirándose desde hace tiempo y parece no llena expectativas... se retiró muy tarde diría yo”, dicen algunos usuarios en los medios sociales.

Otros, por su parte, se mostraron molestos al enterarse que Ticketera no devolverá los cargos por servicio, según se estipula en los términos y condiciones de la compañía.

“Devuelvan los cargos por servicio por qué yo no fui la que cancelé”, aseguró una fémina en Facebook.

Por otro lado, varios seguidores indicaron que, desde un inicio, la selección de fechas no fue la adecuada.

“Un seis de enero era la presentación. Parte de la logística que falló (es que) Puerto Rico ese día está pensando en los tres Santos Reyes, campo, lechón asado y música.... siempre pensé no era la mejor fecha para su ‘closing’ de despedida...”, sostuvo una cibernauta.

Fue a través de la redes sociales que la entidad reveló que la gira “La última vuelta”, que supone un cierre en la carreta musical de Yankee, fue retrasada hasta nuevo aviso por “contratiempos de logística y cuidadosos detalles de producción”.

La organización aseguró que, dado a que no se han concretado aún las nuevas fechas, los boletos serán reembolsados en los próximos días.

“Cuando se confirmen estas fechas las personas que habían comprado anteriormente tendrán la oportunidad de adquirirlos a su predilección, como modo de pre-venta”, dice parte del comunicado.

Los eventos estaban pautados para realizarse los días 6, 7 y 8 de enero de 2023 en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.