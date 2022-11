Actor de Squid Game es acusado de “conducta sexual inapropiada”

Oh Yeong-su, actor de Squid Game y ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie de Netflix, recibió acusaciones de conducta sexual inapropiada, pero quedó en libertad.

Denuncia a Oh Yeong-su

Autoridades de Suwon, cerca de Seúl, contaron que se le había acusado al actor un día antes de que lo detuvieran y, quien lo denunció, dijo que el actor, de 78 años, tocó el cuerpo de una mujer a mediados de 2017.

La presunta afectada presentó su denuncia el año pasado y cerraron el caso este año, pero abrieron el expediente nuevamente porque la víctima así lo pidió, así lo reseñó la agencia de noticias Yonhap. Cuando a Yeong-su se le interrogó sobre las acusaciones las negó completamente.

Oh Yeong-su negó los cargos que se les acusa

Tras su salida del interrogatorio, Yeong-su emitió un comunicado: “Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé porque [la persona] dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”.

Sin embargo, AFP usó una frase de un funcionario de la corte de Suwon: “todo lo informado por los medios locales no es correcto en cuanto a los hechos”.

Ministerio de Cultura de Corea se pronuncia sobre el caso

“La agencia agregó que el Ministerio de Cultura de Corea sacó un comercial de televisión del gobierno sobre la innovación regulatoria que presentaba a Oh fuera del aire luego de la acusación”, explicó Variety en su portal web, este viernes, 25 de noviembre.

Yeong-su nació en 1944 en Kaesong, lo que ahora es Corea del Norte y se mudó al Sur con su familia. Inició en el mundo de la actuación en 1967 en el teatro y hace poco incursionó en series. El actor contó, en 2013, que ha actuado en más de 200 obras teatrales, como “Un tranvía llamado deseo” y “Fausto” de Goethe.

Antes de ser mundialmente conocido por Squid Game, era reconocido por su actuación en Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring de Kim Ki-duk, e interpretaba a un viejo monje.

Tras las acusaciones del actor de Squid Game, Variety contactó a Netflix para que diera algunas declaraciones, pero no respondió.