Zendaya y Tom Holland ya estarían planeando vivir juntos, según fuentes cercanas a la pareja

Desde que la relación de Tom Holland y Zendaya se confirmó, los jóvenes actores se han vuelto todo un foco en Hollywood. Aunque por momentos han existido rumores de separación, nada parece ser más falso, puesto que ahora, a través de US Weekly, se reporta que los actores ya están considerando mudarse juntos.

Los actores de Marvel se conocieron durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, donde Zendaya interpretó a una versión de MJ, reconocido interés amoroso de Peter Parker, el personaje de Holland. Sin embargo, no fue sino hasta la tercera entrega que la relación entre los actores pareció florecer.

Ahora, según reportó la revista US Weekly, un insider le habría adelantado que el actor británico y la ganadora del Emmy van muy enserio: “Ambos están estableciéndose y absolutamente planeando un futuro real juntos”, aseguró la fuente.

Ambos han sido bastante discretos con su romance, aunque igual se les ve juntos en la calle y en algunos eventos. Holland habló con GQ, a finales de 2021, sobre la frustración que le genera no poder ser completamente libre cuando está público:

“Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho ahora es un momento que se comparte con todo el mundo... nos sentimos robados de nuestra privacidad. No es una conversación que pueda tener sin ella. Sabes, la respeto demasiado como para decirlo... Esta no es mi historia. Es nuestra historia. Y hablaremos de qué se trata cuando estemos listos para hablarlo juntos”, dijo.

Actualmente, las carreras de ambos van viento en popa, con Zendaya recientemente volviendo a ganar el premio Emmy en la categoría a Mejor Actriz de Serie Dramática por su papel en Euphoria, además de que está a la espera de su siguiente proyecto, Dune 2.