Jennifer López elimina todas sus publicaciones en redes sociales

Jennifer López suele ser una usuaria muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde además de compartir su día a día, también es la principal herramienta de promoción de su música y de sus productos.

Es por eso que muchos fanáticos se sorprendieron al ver que la artista eliminó todas sus publicaciones en redes sociales.

En Instagram, cambió su avatar a una imagen negra y archivó todas sus publicaciones tanto en formato post como en historias. Por su parte, en Twitter y Tik Tok, cambió su avatar a una imagen negra. En su página de Facebook cambió su foto por una imagen negra y unas letras que dicen “Jennifer López”.

Todas estas acciones se realizaron sin ningún anuncio previo.

Posibles acciones de Marketing

Generalmente, cuando un artista realiza este tipo de acciones, es porque prepara un proyecto artístico que lanzará muy pronto.

“Los representantes de López no estuvieron disponibles para hacer comentarios, pero escuchamos de otros que la actriz de ‘The Hustlers’ y ‘Marry Me’ está a punto de anunciar un nuevo proyecto”, dijo Deadline.

El medio estadounidense desconoce si el nuevo proyecto es cinematográfico o musical, dado los anuncios más recientes con respecto a la carrera de la esposa de Ben Affleck.

El año pasado, se informó que López firmó un acuerdo multianual con Netflix, como CEO de la compañía de producción Nuyorican Productions, comprometiéndose a producir contenidos de películas y programas con y sin guion para el servicio streaming.

A nivel musical, este viernes se cumple el vigésimo aniversario de su tercer álbum de estudio “This Is Me... Then”, que dedicó a su entonces novio, ahora esposo, Ben Affleck.

De momento, los 347 millones de seguidores que tiene en sus redes sociales, deben esperar a los próximos días que anuncie alguna información al respecto.