Jay Fonseca lanza advertencia a médico que está utilizando su imagen

El analista político Jay Fonseca advirtió a sus televidentes sobre un médico que está utilizando su nombre para vender un producto que ayude a las personas a bajar de peso, lo cual aseguró es falso y no está promocionando ningún tipo de tratamiento.

Fonseca quien ha perdido más de 100 libras con ejercicios y dieta alertó que se trata de un médico que utiliza un tratamiento en el cual inyecta a las personas que quieran bajar de peso.

“Me dicen que hay un médico diciendo que hay una dieta de Jay Fonseca y que él tiene la dieta de Jay Fonseca y que te inyecta el producto de Jay Fonseca. Eso es totalmente falso, no existe una dieta Jay Fonseca créanme...No voy a decir el nombre y nada por el estilo del médico o de la médico por que hay dos. Pero hay uno específicamente que dice inyecta el producto de Jay, tampoco está el producto de Jay, eso es falso. Por favor, no crea que hay milagros, es trabajo, consistencia pero sobretodo tratar de esta vez no volver a engordarlas pero no existe tal cosa como un medicamento o como un doctor que tenga la dieta de Jay. Si eso cambia, algún día con mucho gusto se los diré”, expresó en su programa Los Datos son los Datos en Wapa TV.

Según se reportó en el programa Lo Sé Todo, el analista político no estaría descartando tomar acciones legales contra los galenos que están utilizando su imagen.

En el día de ayer, Fonseca indicó que se cumple un año desde que decidió cambiar su estilo de vida para bajar de peso algo que ha logrado con mucho esfuerzo y dedicación. Además, indicó que buscó ayuda de varios profesionales.

“Se cumplió un año desde que empecé a ir al gimnasio y empecé a buscar mi psicóloga, psiquiatra, pastores, sacerdotes, personas con quienes me reuní finalmente mi endocrinóloga mi médico generalista, todos ellos son el equipo con el que hemos estado trabajando por un año para tratar de ser consistentes porque yo estoy más que agradecido de que ustedes me vieran pero honestamente no era feliz y todavía hay mucho que trabajar conmigo mismo, gracias por ustedes abrir las puertas de sus hogares tratando de buscar ser felices”, expresó en Los Datos son los Datos (Wapa TV).