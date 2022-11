“¡Déjenla en paz!”: Amaia Montero es fotografiada tras la polémica y fans piden que respeten su espacio

Hace poco más de un mes que Amaia Montero se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar una misteriosa fotografía en la que se dejó ver sin una gota de maquillaje y despeinada. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue su semblante de tristeza y agotamiento, además de que la imagen estaba acompañada de un mensaje que decía: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”.

En medio de burlas y señalamientos de algunos hacia la ex vocalista de la Oreja de Van Gogh, muchos mostraron genuina preocupación pues alegaron podría tratarse de “un grito de auxilio”.

Idoia Montero, hermana de Amaia aseguró que no la estaba pasando bien pero que estaba acompañada de sus seres queridos. “Ella cuenta con un ejército de amigas que están ahí siempre. También amigos”, aseveró al medio Espejo Público y agregó que no le correspondía a ella hablar de la vida privada de su hermana.

Desde aquel momento, Amaia no volvió a publicar más en sus redes sociales y es ahora que las fotografías con inquietantes mensajes han sido eliminadas.

Recientemente Amaia fue captada mientras caminaba afuera de una clínica ubicada en Navarra, provincia de España. Las imágenes fueron publicadas en la revista Semana, causando gran indignación en redes sociales.

“¿Podemos dejar en paz a Amaia Montero? ¿Es posible dejar de viralizar sus fotos e imágenes? Luego que si la salud mental y tal y tal. Venga, hombre”. “Acabo de ver una foto de Amaia Montero saliendo de una clínica después de un mes ingresada y solo pienso en la escoria que ha ido allí a fotografiarla para lucrarse con ello”. “Es una foto innecesaria totalmente”. “Déjenla en paz!!! Respeten su espacio personal!!”, se lee en redes sociales.

La depresión requeire acompañamiento y empatía, no cuestionamientos ni señalamientos

Lo último que necesita una persona que está pasando por una depresión es ser señalada, cuestionada o acosada. El que Amaia sea una figura pública no significa que no tenga un espacio personal.

No sabemos qué pasa con ella pero no tiene obligación de dar explicaciones mientras está en un proceso de sanación. No hay que olvidar que una depresión puede hacer que uno se sienta inútil, exhausto y completamente solo. Es más que solo sentir tristeza y te dirá que eres una carga, aunque no sea así.

Es por ello que nunca hay que juzgar a quien no la está pasando bien. Lejos de criticar, asumir y subestimar, siempre hay que ser amables y dar una mano en la medida que se pueda.