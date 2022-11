“Por más triste que este, siempre me pongo mi maquillaje y salgo a brillar”: Maripily lanza su línea de maquillaje

La modelo y empresaria Maripily Rivera anunció hoy su línea de cosméticos en colaboración con la prestigiosa marca internacional de maquillaje Roman Color.

Su primer producto es una paleta de sombras en ocho colores neutros o tonos tierra ya que son los que usa diariamente y mejor la describen.

Además, las sombras tienen una gran pigmentación, un acabado suave y duradero, fueron diseñadas para todos los tonos de piel y no probadas en animales.

Maripily indicó que este es un proyecto que quería lanzar desde antes de la pandemia por el COVID-19, pero nunca sintió que era el momento adecuado para hacerlo hasta ahora.

Añadió que en un futuro cercano espera poder expandir la línea de maquillajes con paletas de sombras para cada temporada, lipgloss, y delineadores de ojo.

La multifacética empresaria aseguró en entrevista con Metro que le encanta el maquillaje porque la hace sentirse bien con ella misma a pesar de las críticas u obstáculos por los que ha tenido que pasar.

“Yo he pintado mi vida, he pintado las adversidades que he vivido. Soy una mujer que ha pasado por muchas situaciones buenas pero también malas y las he podido superar. Pero a mi no me importa, por más triste que esté siempre, me pongo mi maquillaje y salgo a brillar, a levantarme el ánimo”, señaló.

El lanzamiento coincide con “Black Friday” y “Cyber Monday” por lo que, del precio original de $39, la paleta “Maripily de Roman Color” tendrá el precio de $29.99 durante estos días.

El producto se puede adquirir a través de Amazon.com, en las tiendas Pompis, en la página web pompisstores.com, y en romancolorcosmetics.com.