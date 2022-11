Edward Norton disfruta interpretar un excéntrico millonario de diversos matices

“Los zapatos de Miles le quedarían muy bien a mucha gente que vemos allá afuera hoy día, tanto hombres como mujeres”.

Los Ángeles, California - Con este juego de palabras, el actor Edward Norton insinúa las posible fuentes de inspiración de su personaje, Miles Bron, en la divertida secuela de Knives Out, Glass Onion, que estrena hoy en las salas locales y durante el mes de diciembre en Netflix.

Metro conversó de forma exclusiva con el actor durante el estreno de la cinta en Los Ángeles.

El filme fue escrito y dirigido por Rian Jonson, la mente maestra detrás de Knives Out (2019), nominada al Óscar como mejor guion original, y Looper, entre otras intensas propuestas. En esta ocasión, permite que todos sus personajes destaquen y tengan la oportunidad de divertirse en sus pieles, mientras el misterio principal comienza a develarse entre risas y suspenso, para beneficio de los espectadores.

“Creo que para Ryan y para mí fue más divertido quitarle pequeñas hojas a cada uno de estos personajes, tirarlas a la ensaladera y mezclarlas todas”, comentó Norton sobre la combinación de personalidades, especialmente las características de su antipático personaje, que como parte de las actividades planifica un peculiar juego que alterará la dinámica entre los invitados.

En Glass Onion, el detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig (No Time To Die) y único personaje que regresa de la cinta original, es invitado misteriosamente a pasar unos días en una lujosa propiedad de un excéntrico multimillonario en una isla griega, cambiando el frío de Massachusetts, donde se desarrolla la primera cinta, por la calidez de las islas griegas. El personaje interpretado por Norton acostumbra invitar a su particular grupo de amigos todos los años a disfrutar del paradisiaco destino, pero, en esta ocasión, cuando alguien aparece muerto, todos se convierten en sospechosos.

Miles Bron, magnate de la tecnología, cuenta con características de algunas personalidades de la cultura popular, industria de las comunicaciones, conglomerados tecnológicos y hasta de la política.

“Porque él es como una versión mejorada de los absurdos de muchos de estos señores tecnológicos tipo illuminati”, señaló el actor, que en 2019 debuto detrás de las cámaras dirigiendo la cinta Motherless Brooklyn. La película también cuenta con las actuaciones de Kate Hudson, Janelle Monae, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Madeline Cline, Leslie Odom Jr. y Jessica Henwick.

El histrión, que ha sido muy selectivo con los proyectos en los que participa, pareció ver una oportunidad para divertirse con Miles. “Realmente, no hay ninguna inspiración en particular para el personaje. Pero si alguno de ellos quiere reclamarlo, bienvenido sea”, concluyó entre risas Norton, quien ha interpretado personajes icónicos como Aaron en Primal Fear (1996), Derek en American History X (1998) y el narrador de Fight Club (1999).