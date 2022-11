Don Omar estrenará su canción “Agradecido”

Como si se tratara de una lista de deseos por cumplir y de presentar música que demuestre la etapa de reflexión, versatilidad y madurez en la que se encuentra actualmente, el exponente urbano Don Omar confirma que artísticamente vive un momento de plenitud.

De esta manera, deja claro que más allá de perseguir ocupar las primeras posiciones y premios por sus interpretaciones, en este momento solo hay cabida para crear e interpretar música que le llene.

Esto el público lo verá demostrado en el nuevo sencillo que presenta William Omar Landrón Rivera y que lleva por título “Agradecido”, una nueva versión del tema de la autoría de “Wiso G”. El estreno de la canción será esta noche a las 7:00 p.m. (EST) exclusivamente en la página de Facebook de Don Omar.

Además del tema, el cantante puertorriqueño produjo un conmovedor corte audiovisual en el que por primera vez se sinceró sobre una pasada “crisis profesional”, que lo llevó a pausar su exitosa carrera hace unos años.

“Yo en algún momento dije, no quiero ser Don Omar. Y eso me fundió. Me siento agradecido de todo lo que no merezco. Vivo agradecido de haber crecido, de cometer errores. Me siento agradecido de que batallé con mis demonios”, expresa en el audiovisual con el que se promociona la interpretación de un tema cargado de emociones.

“Agradecido”, presenta la incomparable y potente voz de Landrón Rivera con un “beat” urbano mezclado con cuerdas a cargo de la Venezuela Strings Recording Ensemble (VRSE) y el arreglo musical de Raniero Palm y Jesús David Medina. Asimismo, el productor Jean Rodríguez dirigió magistralmente las voces del “South Florida Youth Choir” quienes participan en el tema.

Para la filmación del audiovisual que presenta el tema, el intérprete puertorriqueño Don Omar invitó a un grupo de la Orquesta Juvenil de la entidad Musicall, Inc. para que formaran parte. De esta colaboración, el boricua decidió ayudar a esta organización sin fines de lucro que brinda educación musical a todos los niños en Miami, Florida.

“No podemos dejar de mencionar a una persona que contribuyó significativamente a hacer realidad este sueño. La generosa contribución de Don Omar a nuestra Orquesta Juvenil fue decisiva para la participación de nuestros niños en el prestigioso Festival Giovanili Orchestre en Florencia, Italia. Nuestra comunidad del Sur de la Florida necesita más artistas como este caballero que honestamente se preocupa por la educación de nuestra juventud. Gracias Don Omar por hacer posible esta extraordinaria experiencia que formará parte de la vida de estos niños para siempre’, comentó Juan Carlos González, director musical de Musicall.

Tras su unión con Saban Music en septiembre del año pasado, Don Omar ha logrado que los éxitos “Flow HP”, “Se Menea” “Sincero”, “Soy Yo” con Wisin y Gente de Zona, “Let’s Get Crazy” con Lil Jon y “Good Girl” con Akon, penetraran en el gusto del público lo que ha permitido que se mantenga en la lista de los artistas latinos con mayores números de audiencia y tocadas en las emisoras de radio.