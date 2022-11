Anuel y Yailin confirman que serán padres y revelan sexo de su bebé

El exponente urbano puertorriqueño Anuel AA confirmó que espera un bebé junto a su pareja, la dominicana Jorgina Guillermo Díaz “Yailín la más viral”.

Tras meses de rumores de embarazo y separación, la pareja reapareció en una fiesta donde revelaron que tendrán una hija. Ambos publicaron el video en sus redes sociales y donde se les ve juntos por primera vez desde hace unas semanas.

Incluso, varios medios llegaron a publicar rumores de una supuesta separación entre ambos, sin embargo en el video se les ve muy unidos.

En el video revelan que tendrán una niña, incluso Yailin realizó un escrito donde agradece a Dios por darle una familia junto a Anuel.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento. Super feliz la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo Anuel”, fue lo que escribió la también artista dominicana.

La pareja contrajo matrimonio con el mes de junio tras haberse conocido a finales del 2021.