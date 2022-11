El famoso actor que se volvió Pastor

Rodrigo Abed predica la palabra de Dios por definición, no por religión. Foto: referencial.

Uno de los villanos y galanes favoritos de la televisión era el actor Rodrigo Abed en la década de los años 2000. Ganó gran popularidad gracias a dramáticos como “Cuando seas mía”, así como la narcoserie “El señor de los cielos”

Sin embargo, el atravesar diversos momentos complicados en su vida decidió mover su rumbo e inclinar hacia una vida cristiana, dejando atrás además a su participación en la cinta “Cicatrices” y todo lo que lo llevó al éxito en la pantalla chica.

Descubrió, según dijo, que el hombre no solo vive del país. Y es que, al concluir el filme el productor le obsequió una Biblia y justo ahí se dio cuenta; en la actualidad, se dedica a peligrar la palabra.

Famoso actor se conecta con Dios

El conferencista cristiano confesó que todo inició al crear una conexión majestuosa con el Todopoderoso. “Empecé a tener una comunicación con Dios y a partir de ese momento todo tenía sentido, la vida estaba cambiando. Yo lo que trato de decirles en estas conferencias es que el amor de las telenovelas no existe”.

A partir de ese montó, el reconocido mexicano dejó atrás los foros de grabación y la pantallas. Pero, continuó en el universo virtual, usando las redes sociales como plataforma para expresarse.

Por medio de ellas optó proclama su nueva perspectiva de forma activa, propaga su mensaje cristiano. Específicamente, dedicado al sexo femenino, a quienes explican que no existe mejor empoderamiento que llevar el propósito que Dios le ha brindado.

Estigmas

En México, es algo que genera ciertos estigmas el tema de la religión, según contó el actor. Igualmente, divisiones: suelen etiquetar a los cristianos. De cara a esta situación, se considera un cristiano por definición más no cristiano por religión.

Entrevista para El Sol de Tampico, manifestó: “Para mí es una gran sorpresa descubrir nuestro país, lo grande que es, cuánta gente y que diverso. Me encanta descubrir a donde quiera que vaya me encuentro con gente tan linda y necesitada en su corazón, por un apapacho de papá Dios, me encanta estar acá qué cosas tan bonitas tienen en sus plazas, qué bonita la arquitectura del lugar”.