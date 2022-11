Burbu explica su porqué no fue a evento donde estaban Molusco y Pamela Noa

La animadora Angelique Burgos “Burbu” aclaró a sus seguidores la razón por la cual no estuvo presente en el concierto del exponente urbano Rauw Alejandro que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la ciudad de Orlando, un evento que era parte de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS).

En el evento se encontraban los talentos de la empresa que forman parte de la nueva emisora El Zol 95 que transmite los programas de La Nueva 94 y La Mega que se producen desde Puerto Rico. “Burbu” era parte de los talentos que fueron anunciados para asistir al evento junto a Rocky “The Kid”, Iván Colón “El Giga”, Jorge Pabón “Molusco” y Pamela Noa. Todos estos estuvieron presentes en el concierto del exponente urbano al cual los oyentes de la emisora podían entrar con taquillas que solo podían conseguirse participando a través de un concurso de la emisora.

Sin embargo, esta mañana la animadora contó la razón por la cual no pudo ser parte del evento.

“Tengo a mi niño menor, Kokoh, le diagnosticaron anemia y tiene la hemoglobina bien bajita, en siete, y sabes que mamá siempre quiere estar aquí, no me sentía que me quería ir dejárselo a Larry o a mami, porque uno no sabe lo que puede suceder. Pero vendrán mejores partys, mejores cosas y estaré ahí con ustedes”, expresó la animadora en el programa radial El Despelote.

Burgos también explicó que por compromisos de su programa Burbu Nite (Wapa TV) debía estar en Puerto Rico para grabar una entrevista con el cantante Jencarlos Canela.

El concierto de Rauw Alejandro exclusivo para radioescuchas de la emisora en Orlando se llevó a cabo el domingo y los locutores “Molusco” y Rocky The Kid estuvieron presentes animado una parte previa al show.

Hace unos meses la animadora estuvo en una controversia luego de unas expresiones de Pamela Noa por la entrevista que le realizó a la cantante dominicana Tokisha.