Así se despidieron los Power Rangers de Jason David Frank

Jason David Frank, quien le dio vida a “Tommy Oliver”, el famoso Power Ranger Verde que conquistó en los 90′ dejó al mundo del espectáculo en conomoción al suicidarse a sus 49 años de edad, en el estado de Texas, EU.

El experto en artes marciales deja a sus cuatro hijos Jenna, Skye, Jacob y Hunter y sus ex compañeros no tardaron en pronunciarse ante la lamentable pérdida.

Jason David Frank y los emotivos mensajes de sus ex compañeros

Amy Jo Johnson- Power Ranger Rosa

La carismática “Kimberly” - Power Ranger Rosa dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir al hombre con quien compartió por muchos años.

“Jase, eras hermoso y verdaderamente único. Mi vida no será lo mismo sin tu frenética, hilarante, cariñosa, impulsada y creativa bola de energía. Siempre te querré, querido amigo. Por favor, descansa en paz...”, publicó junto a una foto en la que aparece a lado del fallecido actor.

Austin St. John- Power Ranger Rojo

Al mensaje de la power Ranger rosa se unió el de Austin St. John, quien diera vida en algunas temporadas de la serie al famoso Power Ranger Rojo.

“Pensamientos y oraciones de “‘Una vez un ranger, siempre un ranger’”, escribió con una postal donde se ve saludando a su amigo en una convención.

David Yost- Billy

El actor que le dio vida al primer ranger azul describió de la mejor manera a su amigo.

“Mi amigo complicado. Tú tuviste mi corazón en el primer día, tan inteligente, tan divertido, tan energético, una luz tan brillante, una fuerza como ninguna otra has dado forma y transformado tantas vidas. Sé que ahora puedes ver la verdad de la gloria que eres tú. Gracias, gracias, gracias”, escribió.

Walter Emanuel Jones- Power Ranger Negro

“No me lo puedo creer... DEP Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial”, dijo el Power Ranger negro

Blake Foster - Power Ranger Azul

Asimismo, Blake Foster, quien también interpretó al Power Ranger Azul mostró lo devastado que lo dejó la noticia.

“No puedo creer esto... Lloré toda la noche. Con el corazón roto una vez más. Perdí a mi héroe, nuestro líder, mi amigo y un icono. La vida realmente apesta hombre”, expresó .

Nakia Burrise- Power Ranger Amarilla

Nakia Burrise, la Ranger Amarilla en las temporadas 4 y 5 lamentó lo sucedido deseando y le envió un mensaje a su familia.

“Realmente he luchado con encontrar las palabras correctas para decir... En cada familia hay caos, falta de comunicación, apoyo, pero sobre todo amor. He sido bendecido por ser parte de la familia Power Ranger durante 27 años y perder a un miembro de la familia es difícil... Que el Señor abrace a la esposa y a los hijos de JDF durante este tiempo. ¡JDF, te echaremos de menos!”, escribió.

Steve Cárdenas- Power Ranger Rojo

El actor que sustituyó a Austin St. John como Power Ranger Rojo compartió en su perfil de Facebook un desgarrador mensaje por la muerte de su amigo.

“Las palabras simplemente no pueden describir el shock y la tristeza que estoy sintiendo en este momento. Jason David Frank es y será para siempre un icono. Dedicó su vida a la marca Power Rangers y lo más importante a sus fans. Jason fue la primera persona que me dio la bienvenida en el set en 1994 y más tarde me presentó a las redes sociales, los cómics y los promotores de eventos de todo el mundo para que pudiera reconectarme con todos ustedes como lo hicimos en aquel entonces. JDF era un alma buena y mi hermano tanto en la pantalla como fuera. La Nación Ranger perdió a un héroe real. Todos estamos igualmente aplastados por esta noticia devastadora. Mi corazón está con Tammie, su familia, nuestra familia y todos vosotros. Siempre estaré agradecido contigo, J. Espero que finalmente tengas la paz que anhelabas al final. QEPDJDF”, concluyó.

Paul Schrier- El famoso Bulk

El recordado Bulk en la serie original, también se despidió de Jason David Frank en su cuenta de Instagram.

“Descansa en paz, querido amigo”.