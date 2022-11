Stutz: así es el documental del actor Jonah Hill y su terapeuta en Netflix

Jonah Hill es unos de los actores más reconocidos en la movida actual de Hollywood, al contar con algunas nominaciones al Oscar, y formar parte de taquilleras películas. Sin embargo, sus inseguridades no lo hacían sentir feliz.

Es por eso que acudió al reconocido terapista, Stutz, donde buscaba encontrar herramientas para lograr “ser feliz” y sobrevivir a la intensa industria de Hollywood.

Los resultados de esas jornadas de terapia fueron tan trascendentales para el actor de El Lobo de Wall Street, que decidió grabar una conversación con el terapeuta, y lanzarlo por Netflix.

“Sigo preguntándome: ‘¿Fue una idea terrible para un paciente hacer una película sobre su terapeuta?’”, dice Hill durante el tráiler. Stutz bromea diciendo que este “es el mejor documental jamás hecho o el peor”, y agrega: “probablemente sea ambos”. En él, Hill arroja luz sobre el enfoque de Stutz hacia el bienestar mental y se sincera sobre los factores que lo llevaron a buscar ayuda.

Detalles sobre Stutz

En 1 hora y 36 minutos, el psiquiatra Phil Stutz explora sus primeras experiencias y un singular modelo terapéutico visual.

“No tenía una autoestima saludable”, dice Hill. “Haber crecido con sobrepeso, era algo, eso suena como no gran cosa, o como, ‘Pobre de ti’ o lo que sea, pero para mí, personalmente, me jodió intensamente”. Hill revela que la introducción de Stutz del concepto de una “sombra”, descrita como la versión de ti mismo que más quieres ocultar del mundo, lo ayudó a darse cuenta de que no había sacudido completamente su odio a sí mismo de años pasados.

La película es considerada como un homenaje a la vida y la carrera de Stutz, marcada por momentos alegres entre dos amigos de diferentes generaciones. “Estoy haciendo esta película porque quiero dar terapia y las herramientas que he aprendido en terapia a tantas personas como sea posible a través de una película”, dice Hill en el documental. “Hice esta película porque amo a Phil, porque amo la vida que estas herramientas me permitieron tener. Y no importa lo que la gente piense sobre la película. Solo importa que lo hayamos terminado juntos”.