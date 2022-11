Eladio Carrión celebra “listening party” en Humacao por su nuevo álbum

El intérprete urbano puertorriqueño Eladio Carrión disfrutó ayer, jueves, junto a sus fanáticos uno de los momentos más significativos de su carrera durante la primicia del estreno de su álbum “SEN2 KBRN VOL. 2″.

El “listening party” se realizó con un lleno total en el Coliseo Marcelo Trujillo Panisse, en su natal Humacao, como preámbulo para compartir en vivo con sus seguidores su nueva producción discográfica, que oficialmente se lanza hoy.

El público presente, que logró el acceso a través del “pre-save” del álbum, pudo disfrutar en exclusiva de esta producción, en la que está presente la evolución musical del artista.

El álbum, de diez temas, presenta en palabras las vivencias del amor, de su crianza y el valor de persistir en los sueños.

“Gladiador”, “Si La Calle Llama”, “HP Freestyle” “Mbappe” y “Caras Vemos” fueron los primeros temas que los fanáticos pudieron disfrutar.

“Hugo”, “Te Dijeron”, “Friends”, “La Fama” y “Carta a Dios” se añadieron a la lista representativa de la madurez artística de uno de los intérpretes más influyentes en la escena del trap, quien presentó cada tema entre anécdotas y el entusiasmo de compartirlas.

Las expresiones de agradecimiento de Eladio Carrión fueron constantes durante el evento, conmovido por el respaldo genuino y el calor del público que en pocas horas agotó las entradas.

“Hice esto con mucho amor, mucho cariño, muchas noches de estudio. Tengo una felicidad inmensa de que estén aquí acompañándome en este viaje. Me encanta mi trabajo, pero roncar no sería nada sin el apoyo de ustedes. Por eso quise reunirlos aquí, para que se vivieran conmigo este momento, y para decirles ‘gracias’. Los amo un mundo”, dijo mientras provocaba la algarabía de sus seguidores.

“Uno aspira a llegar lejos, pero no importa lo grande que sean otros escenarios, ni los premios que gane, ni los palos que dé con mi música, yo no me olvido de mis raíces. Humacao tiene un valor grande en mi vida y lo seguirá teniendo. Feliz de que se unieran a este party aquí en mi pueblo”, añadió emocionado.

La fiesta musical, que incluyó varios de sus clásicos, cumplió su cometido de regalar un viaje de emociones y de confirmar la dedicación del exponente urbano para asegurarse de sorprender con una producción de excelencia.

“SEN2 KBRN VOL. 2″ está disponible en todas la plataformas digitales de música.

La producción musical cuenta con el talento de Bassy, DVLP, Foreign Teck, Hide Miyabi, Hydro, MAG, y Mick Coogan.