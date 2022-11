Jeremy Ortiz: “Estoy bien y me voy a seguir cuidando”

Jeremy Ortiz, el periodista de Telenoticias, habló este jueves sobre su salud luego de haber sufrido un percance mientras se encontraba en directo en el programa Hoy Día Puerto Rico de Telemundo.

Según indicó en un video, ayer fue al hospital y le realizaron varios estudios para verificar su estado de salud. “Todo salió bien. No hay signos de que hubiera un tumor en mi cabeza o que hubiera ocurrido algún accidente cerebro vascular. […] Todos los resultados salieron bien”, aseguró Ortiz.

De acuerdo al diagnóstico médico, fue una reacción a los efectos de un medicamento que estaba tomando. Además, indicó no había desayunado, por lo que pudo sufrir un bajón de azúcar.

“Me enfermé en las vacaciones y compré un medicamento de los que venden en la farmacia no recetados para cuando te da influenza [...] Hay unos ingredientes que siempre me han generado algunos efectos secundarios, me siento aturdido, que no puedo dormir bien, que me genera ansiedad […] Me había tomado el medicamento la noche antes, y me desperté el miércoles sintiéndome aturdido”, explicó.

“En medio de la entrevista, comencé a sentirme frío, que la vista se me nublaba y sentía como blanco todo; pero pensé que lo iba a poder manejar […] Yo dije: ‘no puede ser que me está pasando esto en en vivo’. Y comencé a empeorar […] Cuando traté de decir ‘voy a perdir que pasemos con los compañeros porque no me siento bien’, pues ocurrió lo que ustedes vieron”; añadió.

Ortiz estará en descanso varios días.