Ivonne Orsini: “No hay que tener a alguien cercano que sea sordo o sorda para uno aprender el lenguaje de señas”

Para la presentadora de televisión Ivonne Orsini ha sido “satisfactorio” poder entablar relaciones con personas de la comunidad sorda a través del lenguaje de señas.

Aunque ni en su familia ni en su grupo cercano de conocidos hay una persona sorda, Orsini siempre ha estado consciente de esta comunidad y puso en marcha su inquietud para aprender a comunicarse por lenguaje de señas.

“Cuando estaba en la escuela, había un compañero que es sordo y jugaba baloncesto. Yo me cuestionaba cómo él, buen atleta, podía estar en la cancha donde el factor auditivo es tan importante; tú tienes que escuchar el grito del árbitro, tienes que escuchar las jugadas del coach, las mismas jugadas con los demás compañeros. Como que desde ahí me comenzó la inquietud”, compartió en entrevista con El Calce y Metro Puerto Rico.

Sin embargo, la también actriz admitió que no fue hasta sus estudios posgraduado en Derecho que decidió aprender el lenguaje de señas.

“Cuando estaba estudiando Derecho, también, me di cuenta que lamentablemente hay muchas comunidades, incluyendo a la comunidad sorda, que no han sido contempladas como deberían dentro de la sociedad. Diría yo [que] desde el comienzo de la constitución y la política pública, y otros tantos espacios que deberían tener en este caso la población. Y ahí dije: la primera manera de yo poder involucrarme es poder aprender su lenguaje, el lenguaje de señas. Ya una vez que aprendí el lenguaje de señas pues he seguido otro camino de aprender su cultura, su historia y adentrarme para ver cuáles son sus verdaderas necesidades y obstáculos para yo poder ayudar lo mejor posible”, indicó.

Además de aprender el lenguaje de señas, Orsini participa en espacios de aprendizaje y en actividades de apoyo a la comunidad sorda. Asimismo, exhortó a las personas oyentes a aprender a comunicarse para que deje de ser un “impedimento” para las personas sordas.

“No hay que tener a alguien cercano que sea sordo o sorda para uno aprender el lenguaje de señas cuando convivimos con sobre 200 mil personas sordas en Puerto Rico y sabemos que con ese lenguaje, que para mi debería ser el tercer idioma, con ese conocimiento, ayudas una gran cantidad de personas que se levantan todos los días como nosotros. Que por lo menos cada agencia, cada trabajo, cada espacio que las personas sordas visitan, que es todo, por lo menos alguien sepa el lenguaje de señas”, comentó.

De igual forma, Orsini abundó que “la sordera hasta cierto punto es invisible” y que para lograr ayudar a las personas sordas uno debe conocer al menos un poco de su formas de comunicación.

La palabra del día

Como parte de sus esfuerzos para ayudar a la comunidad sorda, Orsini comenzó en septiembre de este año la iniciativa de hacer videos en sus redes sociales enseñando palabras en lenguaje de señas.

Aunque reconoció la labor de los maestros, profesores e interpretes, Orsini quiso usar sus plataformas para impulsar el aprendizaje de esta forma de comunicación.

“Yo no soy maestra. Siempre hago la aclaración porque yo le tengo mucho respeto a los profesores, maestras e intérpretes porque ellos tienen las certificaciones, tienen la preparación. Yo simplemente soy una mera estudiante de la vida que le apasiona este tema, que le apasiona que otros oyentes también tengan la inquietud y puedan adentrarse”, explicó.

Asimismo, admitió que la iniciativa iba a ser solo por el mes de septiembre, pero al ver la buena acogida que tuvo pues ha intentado de seguirla practicando.

La importancia de aprender lenguaje de señas

Orsini recalcó durante la entrevista la importancia de aprender el lenguaje de señas para lograr disminuir las barreras que hay entre personas sordas y personas oyentes.

“Hay recursos para aprender lenguaje de señas. Es maravilloso tú poder comunicarte con una persona, con otro boricua”, expresó.

Asimismo, relató de un encuentro que tuvo con una persona que aprendió frases en lenguaje de señas de sus videos que le contó que la manicurista de ella es una persona sorda y pudo decir “hola, buenos días. Mucho gusto” en lenguaje de señas, y que la manicurista lloró de la alegría “porque se sintió importante”.

“Mi exhortación es que aprendan el lenguaje de señas y que hagamos de verdad la palabra inclusión y empatía y todo lo que utilizamos en teoría que lo hagamos en práctica”, pidió Orsini.