Gredmarie Colón asegura estar “viviendo un sueño” junto al influencer acusado de deberle a Hacienda

La animadora Gredmarie Colón habló por primera vez sobre su relación con el influencer Jorge Christian Batista Agront, que recientemente confirmó tras meses de rumores.

Colón describió la relación como un “sueño” que ha mantenido fuera de la palestra pública debido a las críticas que puede recibir de personas malintencionadas.

“Estoy viviendo un sueño, la realidad. La manera en que me trata, el respeto que me brindan, el amor diario, constante en todos los aspectos que yo estoy recibiendo y tanto mi hija como yo, nosotros como tal, es algo demasiado valuable, algo que atesoro, que me lo estoy disfrutando y por eso mismo lo estoy manteniendo al margen y no lo expongo porque es tan lindo...yo sé que son más las personas que me desean el bien que todo lo contrario pero es penoso las cosas que a veces dicen sin conocerte y por eso sigo enfocada en lo mío, disfrutándome esta etapa maravillosa”, expresó Colón en entrevista con Lo Sé Todo (WAPA TV).

Ante preguntas de la reportera Brenda Rivera, la animadora aseguró que no le debe nada a nadie y que está feliz como hace mucho tiempo no lo estaba.

Sin embargo, esta indicó que “el tiempo dirá” si en algún momento se acercará al altar y dar el paso del matrimonio con su actual pareja.

En julio de este año, Jorge Christian Batista Agront, ganó mayor reconocimiento luego de que se le radicaran cargos por un supuesto esquema de evasión contributiva que denunció el Departamento de Hacienda y trabajó junto al Departamento de Justicia.

En ese momento, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea Parés precisó que el incumplimiento tributario de Batista Agront, en su carácter individual, comenzó en 2017 y se extendió, al menos, hasta el 2020. Además de los cuatro cargos correspondientes a cada uno de los años en que presuntamente evadió sus contribuciones personales, el Departamento de Justicia presentó una imputación adicional por la no radicación de la planilla de 2021 de su empresa JetTrades LLC.