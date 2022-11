Dwayne Johnson revela su dieta de seis comidas diarias

Dwayne “The Rock” Johnson compartió que tiene un régimen demasiado estricto para lucir como un superhéroe. Recordemos le da vida a Black Adam, un antihéroe de DC.

Con 50 años de edad, el ex luchador profesional le contó a Men’s Health su dieta que incluye seis comidas diarias, con la ayuda de chefs, un entrenador de fuerza y otro de condición física. Según Dwayne, el estricto plan lo obliga a comer “carne como un bisonte”.

Para el desayuno, La Roca consume una comida completa: “huevos, una carne como el bisonte, un carbohidrato complejo como la avena y fruta, generalmente papaya o arándanos”.

A las 10 de la mañana es la siguiente comida “carbohidratos complejos como pechuga de pollo, arroz y verduras”.

De cena, The Rock come proteínas como pescado, pollo, bistec o búfalo acompañado de carbohidratos como batatas y verduras.

Este estricto régimen se lo agradece a su padre Rocky Johnson, exluchador profesional Rocky Johnson.

“Me enseñó desde muy temprano a no comer para complacer la lengua sino para nutrir el cuerpo. Él me enseñó eso cuando tenía cinco años. Probablemente por eso necesito terapia”.

Al sexto día, llegó el día de la “trampa” y pecar con alguna comida y Johnson muestra con frecuencia sus comidas en Instagram, como una gran ración de huevos y panqueques de plátano y coco rematados con mantequilla de maní y jarabe.

Pero no solo la dieta lo ayuda, tiene un gimnasio en casa al que llama “The Iron Paradise” en Miami. Aquí tiene un “arma de gimnasio” de 40 mil libras de acero y hierro.

“Es mejor mantenerse en forma que ponerse en forma. Soy una verdadera criatura de hábitos. Suelo comer lo mismo todos los días durante días, semanas y meses. Es muy consistente. Es muy aburrido. También es extremadamente disciplinado. Eso es algo que aprendí de mi padre, que era un gran fanático del gimnasio. Me enseñó desde muy temprano a no comer para complacer la lengua sino a comer para nutrir el cuerpo. Él me enseñó eso cuando tenía cinco años”.