Alaïa a las pasarelas: La hija de Adamari López desfiló con glamur con sus tacones

La pequeña Alaïa tiene mucho potencial artístico, de eso no ha quedado duda. Este jueves 17 de noviembre la hija de Adamari López y Toni Costa demostró que puede ser una gran modelo de pasarelas, pues tomó uno zapatos de tacones de su mami para caminar.

A través de su cuenta en Instagram, la niña de 7 años mostró una vez más que es muy versátil y sabe hace de todo un poquito. Aprovechó que su mamá estaba ocupada en una sesión fotográfica navideña en la que se requirió que estuviera descalza, para tomar prestado sus tacones puntiagudos rojos y caminar por todo el estudio.

Alaia se muestra feliz al jugar con los tacones de Adamari Instagram: @alaia

La pequeña es muy risueña y le encanta bailar y jugar fútbol y golf también. Se desempeña muy bien en sus actividades. Hace dos meses retomó sus clases de golf, donde aprende la técnica del juego de manera muy divertida. Además, también medita para ayudarla a tener un mejor enfoque durante las lecciones.

Durante sus clases de fútbol ha demostrado su resistencia y gran energía. Sus papás están muy orgullosos de su desempeño y de ella misma. A través de su cuenta en Instagram, Toni Costa comentó: “Me siento el papá mas orgulloso del mundo, me haces sentir único, privilegiado y amado por ti hija mía. Desde que te vi nacer, me he disfrutado cada segundo a tu lado y lo sigo haciendo y se de corazón porque así lo siento que seguiré haciéndolo aún cuando ya no esté en esta vida”.

Por su puesto que Adamari tampoco se queda atrás: “Te Amo tanto princesa de mami.. Gracias por ser tan buena y cariño. (...) porque las mejores sonrisas las tengo contigo”, son parte de sus frases para la chiquita de la casa.

A pesar de estar separados, ambos mantienen una buena relación por el bienestar de la pequeña y no dudan en unirse y compartir juntos algunos encuentros importantes, como esta semana en el que se les vio nuevamente juntos, pero para darle ánimos a Alaïa en su primer torneo de tenis.

““¡Hola, hola mi gente linda! Estamos muy ansiosos y contentos porque estamos apoyando a nuestra princesa en un torneo de tenis. Es importante que nuestros hijos tengan el apoyo de sus padres siempre. Para nosotros Alaïa es todo”, comentó la actriz en su red social.

La primera competencia de tenis de Alaïa 🎾 Hola, hola mi gente linda! Estamos muy ansiosos y contentos porque estamos apoyando a nuestra princesa en un torneo de tenis. Es importante que nuestros hijos tengan el apoyo de sus padres siempre. Para nosotros Alaïa es todo 💕 #girlpower #tenis #sports #discipline #miami #adamari #adamarilopez #AdaYAlaia #alaïacostalopez #madreehija Posted by Adamari Lopez on Tuesday, November 8, 2022

Alaïa está siendo criada con valores sólidos que demuestra a través su cuenta, como cuando le pidió a todos sus seguidores que practicaran el agradecimiento como forma de vida. Así fue su mensaje: “No te preocupes por nada. Reza y pídele a Dios por todo lo que necesites. Cuando estes rezando recuerda siempre dar gracias. La Paz que Dios da mantiene nuestra mente y nuestros corazones en Jesús Cristo. La Paz que Dios nos da es tan grande que no la podemos entender. Philippians 4: 6-7″.

Lo que sí queda claro es que la pequeña Alaïa no le teme a las cámaras y cada día parece ganar terreno para ser una gran prospecto para el mundo del entretenimiento.