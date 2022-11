Steve Martin contará su vida a través de dibujos animados

Steve Martin seguirá contando su vida, ahora a través de los dibujos ilustrados en un libro. Su vida comenzó en stand-ups y hasta hizo carrera en Saturday Night Live. Desde ese momento, fue subiendo y elogiado en un sinfín de películas y ahora, tras el éxito de la serie Only Murders in the Building, vuelve a brindarles material a los fanáticos.

Biografía en libro

Entre sus talentos está la actuación, la comedia, las obras de teatro y la escritura, y eligió una de las mejores maneras para contar su biografía: a través de dibujos animados, Steve Martin explicará todos los sucesos de su vida en el medio cinematográfico en las páginas.

El libro, llamado Number One is Walking, lo realizó en colaboración con el dibujante de The New Yorker, Harry Bliss. Esta sería la segunda vez que los artistas colaboraron juntos.

All Things Considered

Recordemos que, previamente, Steve Martin y Harry Bliss se unieron para All Things Considered, en la que Martin contó su vida en el medio artístico. NPR le realizó una entrevista a Martin y esto fue lo que dijo sobre el medio que eligió para contar su vida:

“Hice un libro de memorias de mi carrera de stand-up, y lo hice en 2007, y se llamó Born Standing Up. Y la razón por la que lo limité a ese cuento fue que tenía un principio, un medio y un final”.

“Empecé como un joven, lo que sea, actor-comediante, y luego me convertí en el comediante y luego renuncié. Así que tenía un punto de parada. Tenía una filosofía para contarlo. Tenía alma, diría yo. Y luego a menudo pensaba en mi carrera cinematográfica, pero siempre pensaba, bueno, siempre pienso que las biografías y las autobiografías son realmente interesantes antes de hacerlas, y luego después de hacerlas, es como, “Sí, está bien, y luego conocí, y luego hice esto, y luego hice aquello’”.

“Pensé, tengo estas anécdotas y no quiero hacer un libro de anécdotas porque muchas veces son pequeñas. Son cosas pequeñas, diminutas. Y luego comencé a trabajar con Harry, con quien comencé a escribir caricaturas para The New Yorker, y luego hicimos un libro de caricaturas juntos”.