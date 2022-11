Nicky Jam se tomó como un chiste el tema de la brujería: Aleska Genesis desmiente que era malo en la cama

Aleska Genesis desmintió que Nicky Jam era malo en la cama y también aseguró que el reguetonero se tomó como un chiste lo del tema de la brujería. En el programa ‘En casa con Telemundo’ Aleska Génesis afirmó y aseguró que el video en el que supuestamente habla mal de él fue editado.

“Nicky es una persona espectacular. Nosotros somos amigos. Él este tema se lo tomó como un chiste, él lo que hizo fue reírse”, dijo.

De hecho, también aseguró que el reguetonero es uno de los que más pendientes ha estado de ella debido a la situación con Miguel Mawad. “Nicky a mí me dio mucho apoyo, yo estaba muy deprimida”, confesó.

En la entrevista con Carlos Adyan expresó que los videos en que habla de brujería contra el Nicky Jam son ciertos. Sin embargo, hizo énfasis en que todo se trató de una broma en la que también participaron sus amigas, quienes, al parecer, filtr{aron el video. Las grabaciones habrían sido compartidas por una de sus exparejas, el empresario venezolano Miguel Mawad.

Se ha sentido agobiada

Según dijo la misma Aleska, el escándalo en el que se la involucra la ha hecho sentir “un poco agobiada, afligida, dolida con muchas cosas que han venido sucediendo de un tiempo”. Además, afirmó que Miguel Mawad la chantajeó con los videos.

“Yo caigo en cuenta que todo es una trampa. Una vez que estos videos los tiene él, él empieza a amenazarme diciéndome que, si no volvía con él, ‘mira lo que te va a pasar’, esto te pasa por haberte ido, suicídate”, mencionó la modelo venezolana.

Sufre acoso de parte de Miguel Mawad

La modelo e influencer, denunció en Telemundo el acoso que vive y compartió un video donde Mawad la patea mientras ella está en el suelo.

“Estoy viviendo desde hace dos meses acoso. He sido víctima de un abusador y de maltrato por muchos años en donde yo me he quedado callada”, comentó.

También afirmó que se arrepiente de no haber denunciado a Mawad antes “Yo incluso hasta evitaba ver a mi familia para que no me vieran golpeada, para que no me vieran con morados. Después de la agresión venía la parte donde él pedía perdón, lloraba, se arrastraba, se arrodillaba”.