¿La Burbu está en líos con Larry Ayuso?

Angelique Burgos, “La Burbu”, busca una buena excusa que darle a su esposo Larry Ayuso, quien asegura que nunca le quiere prestar su guagua porque siempre tiene algunos “percances”.

En esta ocasión cuenta que una piedra cayó sobre el cristal delantero y le creó una grieta.

“Mira lo que me pasa a mí, mi marido nunca me quiere prestar la guagua, nunca, pero yo lo entiendo porque he tenido unos percances en sus automóviles. No lo culpo. Ahora mismo voy como buena ciudadana por la calle y cae una claje (sic) piedra y miren lo que hizo puñ… No se lo pudo hacer cuando él estaba guiando, tenía que ser cuando yo estaba guiando el puto carro. Entonces ahora la culpa es mía, bendito sea el Señooorr”, compartió en video en sus redes sociales.

Pero este no ha sido el único incidente de la animadora esta semana. Ayer precisamente relató que pasó tremendo mal rato previo a la premier de “Los lunes a las 9″ que se transmitió durante la noche del lunes en Wapa TV cuando se le explotó una goma debido a las condiciones de las carreteras en el país y se quedó a pie. Contó que tuvo que ser transportada por su manejador hasta el evento.

“Me quedé a pie gracias a las calles de este país y sus boquetes , pero con flow siempre”, fue lo que escribió en su Instagram.

En unas historias también compartió el momento en que fue buscada por su manejador Rolando Santa “Pachá”.

Durante la noche de ayer se transmitió la gala premier de “Los lunes a las 9″ película que cuenta la historia del programa No Te Duermas protagonizado por Antonio Sánchez “El Gangster”.