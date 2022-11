Grammy 2023: estos son los especiales de Stand-Up nominados a la categoría de Mejor Álbum de Comedia

Cuando se menciona los premios Grammy, muchos piensan es en música. Sin embargo, existen algunas categorías que no entran precisamente en ese pensamiento colectivo.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos creó la categoría de Mejor Álbum de Comedia desde 1959 hasta 1993 y luego desde 2004 hasta la actualidad para honrar el logro artístico de la comedia.

No obstante, la relevancia de esa categoría puede verse disminuida debido a que generalmente se entrega en la ceremonia no televisada.

Para este año son 5 los nominados, a continuación conoce cuáles son sus especiales de comedia y donde se pueden ver:

Especiales de comedia nominados al Grammy

The Closer - Dave Chappelle

Sinopsis: Como colofón a su tanda de especiales de comedia, Dave se sube al escenario para tratar de dejar las cosas claras... y desahogarse un poquito.

Disponible en Netflix

Comedy Monster - Jim Gaffigan

Sinopsis El icono de la comedia Jim Gaffigan reflexiona sobre el desastre que ha sido 2021, además de opinar sobre las bandas de música, los billonarios en el espacio y mucho más.

Disponible en Netflix

A Little Brains, A Little Talent - Randy Rainbow

Sinopsis: En su primer álbum de estudio de larga duración, A Little Brains, A Little Talent, el comediante, cantante y estrella viral tres veces nominado al Emmy Randy Rainbow ofrece un popurrí brillante de estándares de Broadway, parodias populares y otras sorpresas. Con dos nuevas canciones originales (“Pink Glasses”, escrita por Alan Menken y Randy Rainbow, y “Randy Rainbow for President!” escrita por Marc Shaiman y Randy Rainbow), el álbum también cuenta con estrellas invitadas como Tituss Burgess, Josh Gad, Sean Hayes, Patti LuPone y Bernadette Peters. “A Little Brains, A Little Talent.” es producido y orquestado por Michael J Moritz Jr. El álbum es producido y arreglado por Jesse Kissel.

Sorry - Louis CK

Sinopsis: Nuevo especial de comedia stand-up. Habla sobre sexo, sociedad, los Boy Scouts, pandemias y otras cosas.

Disponible en el sitio web de Louis CK.

We All Scream - Patton Oswalt

Sinopsis: Patton habla sobre los riesgos de hacerse mayor, sus fallidos planes de cuarentena y un momento de furia de su esposa en este especial de stand up que también dirigió.

Disponible en Netflix