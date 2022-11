Daddy Yankee dice cuántas cirugías se ha hecho para verse joven

Muchas personas piensan que el exponente urbano puertorriqueño, Daddy Yankee, ha pasado por el quirófano en varias ocasiones para realizarse cirugías plásticas que le mantengan su rostro tan joven como luce a pesar de tener 46 años.

Sin embargo, en entrevista realizada por el comunicador dominicano Santiago Matías, Daddy Yankee, aseguró que nunca se ha realizado una cirugía.

“Mírame la cara bien, todavía..eso es cremitas, naturola. El día que esté fakeando yo te voy a decir, Santiago, me hice una”, expresó en la entrevista.

Del mismo modo, aseguró que nunca se ha realizado el famoso tratamiento en los dientes que ha sido popularizado mayormente por exponentes de la música urbana y que su sonrisa en natural.

“Mucha gente cuando me ven sonreír me dicen, «mira dónde tú te hiciste los dientes» y yo papi no, nunca. Me decían, «te hiciste las cejas» y yo, tampoco”, añadió.

El artista urbano aseguró que el secreto de su “fuente de la juventud” viene de los genes de su familia ya que tanto su madre, abuela y tías se vieron jóvenes toda la vida.

¿Quién es su verdadera competencia?

Tras años de controversia, el exponente urbano Daddy Yankee, aseguró que William Omar Landrón “Don Omar” nunca fue su competencia dentro del género urbano.

Sin embargo, sí aceptó que tenía otros exponentes que eran su competencia mientras el género se seguía internacionalizando. En entrevista con el comunicador, Santiago Matías “Alofoke” aseguró que se trataba de Wisin & Yandel.

“Ustedes nunca vieron mi verdadera competencia. Nadie vio mi verdadera competencia. Mi única competencia cercana era Wisin y Yandel”, expresó.

Sobre expresiones de Don Omar

A más de un mes de la controversia por las expresiones de Don Omar sobre lo ocurrido en la gira de conciertos que realizó en el 2015 junto a Daddy Yankee, este último reaccionó al dar su lado de la moneda de la historia y realizó unas fuertes expresiones contra quien fue su socio en ese evento.

En un adelanto de una entrevista que le realizó el comunicador dominicano, Santiago Matías “Alofoke”, Daddy Yankee, señala que Don Omar está poniendo excusas porque “se quitó” en la competencia que tenían durante esa gira de conciertos.

“Oye esos conciertos...¿Te apagué la consola en el Madison? ¿En los otros conciertos que tuvimos y la gente me vio como el ganador? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que es lamentable que él hasta el último respiro que le quede de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó, eso duele. Tú sabes qué es que pase el tiempo y te digan: te quitaste...no hay excusas, entonces tu quieres buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación, eso es un problema grande, porque no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión, la opinión de nadie, es que tú sabes en el fondo de tu corazón que eso pasó y no hay manera de justificarlo”, expresó Daddy Yankee.