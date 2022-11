El actor de 39 años de edad, Andrew Garfield, quien le dio vida a Spider-Man en la saga The Amazing Spider-Man (El Sorprendente Hombre Araña) y recientemente en la cinta Spider-Man: No Way Home junto a Tom Holland y Tobey Maguire, mediante una entrevista con la revista GQ reveló los los miedos y peligros a los que tuvo que enfrentarse tras darle vida al famoso superhéroe.

Andrew Garfield revela los miedos y peligros a los que tuvo que enfrentarse tras darle vida a Spider-Man. / Foto: Sony Pictures

En la entrevista exclusiva titulada ‘Andrew Garfield en busca de lo sublime’ el actor fue cuestionado acerca de si su tiempo en la franquicia fue muy rápido a lo que respondió, “No sé si tenía la expectativa de hacer más. Estaba muy abierto a que fuera lo que fuera que debía ser. Pero había un sentimiento deshecho. Fue como esa cosa clásica, cuando estás superando una relación, y estás empezando a sentirte realmente libre y sin ataduras”, expresó.

A la par, señaló que volver a interpretar a El Hombre Araña fue hermoso y se sintió aliviado porque la presión recaía en Tom Holland, “Tobey y yo estuvimos allí para brindar apoyo y pasar el mejor momento posible. Tienes tres personas que se sienten realmente dueñas de este personaje. Pero fue realmente, como, la hermandad primero, creo. Y creo que eso se refleja en lo que filmamos”, dijo.

También mencionó los peligros que conlleva darle vida al arácnido, “Es una tonelada de mierda para asumir. Y quería asumirlo. Estaba listo. Estaba tan preparado para eso. No se sintió pesado. Pero sentí peligro para mí, en términos de fama y exposición”, reveló.

Andrew Garfield on recreating the Spider-Man meme with Tom Holland & Tobey Maguire… 👉👇👈 @SpiderManMovie pic.twitter.com/Yb0KXApymA — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) March 17, 2022

