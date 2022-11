Daddy Yankee revela qué artista fue su verdadera competencia y no fue Don Omar

Tras años de controversia, el exponente urbano Daddy Yankee, aseguró que William Omar Landrón “Don Omar” nunca fue su competencia dentro del género urbano.

Sin embargo, sí aceptó que tenía otros exponentes que eran su competencia mientras el género se seguía internacionalizando. En entrevista con el comunicador, Santiago Matías “Alofoke” aseguró que se trataba de Wisin & Yandel.

“Ustedes nunca vieron mi verdadera competencia. Nadie vio mi verdadera competencia. Mi única competencia cercana era Wisin y Yandel”, expresó.

“Si alguien te hace una tiraera, no significa que es tu competencia, puede ser tu enemigo, pero no tu competencia. Aprendan bien, no necesariamente una persona que te tira es tu competencia, puede ser tu enemigo. Yo decía, la gente no está viendo mi verdadera competencia, pues está bien, estamos chilling”

Del mismo modo, aseguró que la competencia con el “dúo de la historia” siempre fue una sana ya que al día de hoy estos continúan vigentes y llenando estadios al igual que él lo está haciendo.

Sobre expresiones de Don Omar

A más de un mes de la controversia por las expresiones de Don Omar sobre lo ocurrido en la gira de conciertos que realizó en el 2015 junto a Daddy Yankee, este último reaccionó al dar su lado de la moneda de la historia y realizó unas fuertes expresiones contra quien fue su socio en ese evento.

En un adelanto de una entrevista que le realizó el comunicador dominicano, Santiago Matías “Alofoke”, Daddy Yankee, señala que Don Omar está poniendo excusas porque “se quitó” en la competencia que tenían durante esa gira de conciertos.

“Oye esos conciertos...¿Te apagué la consola en el Madison? ¿En los otros conciertos que tuvimos y la gente me vio como el ganador? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que es lamentable que él hasta el último respiro que le quede de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó, eso duele. Tú sabes qué es que pase el tiempo y te digan: te quitaste...no hay excusas, entonces tu quieres buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación, eso es un problema grande, porque no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión, la opinión de nadie, es que tú sabes en el fondo de tu corazón que eso pasó y no hay manera de justificarlo”, expresó Daddy Yankee.