Black Panther: Wakanda Forever recauda $ 180 millones en EEUU y $ 330 millones en estreno mundial

Además de la emoción y la energía que se siente en las salas de cine, Black Panther: Wakanda Forever de Marvel se quedó con la taquilla nacional, recaudando $ 180 millones durante el fin de semana. La secuela de la Pantera Negra obtuvo el récord en un mes de noviembre en EEUU, superando los 158 millones de dólares de “The Hunger Games: Catching Fire” de 2013.

En el estreno mundial durante el fin de semana, la nueva secuela de Marvel recaudó la suma de $ 330 millones, “de los cuales $150 millones provinieron de 55 mercados extranjeros”, explica variety.com.

Black Panther: Wakanda Forever nos regala diferentes emociones

Aunque es uno de los estrenos más taquillero de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever nos regala momentos tristes y de felicidad. Observamos cómo el director y guionista Ryan Coogler le hace un sentido homenaje a Chadwick Boseman, el actor que interpretaba a “Black Panther” y que falleció en 2020, mucho antes de que comenzara la producción de la película, por lo que no grabó ni una escena.

Black Panther: Wakanda Forever

“En la película, el reino de Wakanda lidia con la muerte del rey T’Challa, un arte que imita situaciones de la vida que le dio a la película una mayor resonancia emocional”, reseña el portal.

¿Qué opinan los críticos del cine?

Y es que los críticos cinematográficos elogiaron el trabajo realizado por parte de Coogler, y Owen Gleiberman de Variety escribió: “Wakanda Forever tiene un suspenso emocional lento. Una vez que la película comienza a cobrar fuerza, no se detiene”.

“Black Panther: Wakanda Forever” se grabó en medio de restricciones por el Covid y una de sus estrellas, Letitia Wright, sufrió una lesión durante una escena en el set de grabación.

Letitia Wright em 'Pantera Negra'. Foto: Reprodução

Variety explica que “Wakanda Forever” tiene el segundo mayor debut nacional de 2020, “detrás del lanzamiento de $187,4 millones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.